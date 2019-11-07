​Başkan Baydilli: Karaköprü'de Bozuk Yol Bırakmamak İçin Çalışıyoruz

Baydilli, Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı

Baydilli, İlçemizin Yol Sıkıntısı Kalmasın Diye Çalışmalara Devam Ediyoruz

Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen ve konutlaşmanın fazla olduğu ilçesi Karaköprü'de özellikle yol ihtiyacını karşılamak isteyen Karaköprü Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını sürdürürken, açılan ve alt yapısı tamamlanan yollarda kilitli parke döşeyerek tertemiz ve yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Narlıkuyu ve Alibaba mahallelerinde yapılan kilitli parke döşeme, kaldırım yapımı çalışmalarını yerinde incelerken çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.Karaköprü'nün gözde bir ilçe olduğunu ve hızla büyüdüğünü hatırlatan Başkan Baydilli, büyümeye karşılık ihtiyaçlara cevap vermek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.Başkan Baydilli şöyle konuştu: "Fen işleri ekiplerimiz tüm hızıyla ilçemizin yol sıkıntısı kalmasın diye çalışmaya devam ediyorlar. Hem yeni yollar açıyoruz hem de alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parkeyle döşeyip kış öncesi yolları tozdan çamurdan kurtarıyoruz. Bugün de Narlıkuyu ve Alibaba mahallelerimizde alt yapı çalışmaları tamamlanmış yolda gerçekleştirilen kilitli parke döşeme, kaldırım yapımı çalışmalarını inceledik. Özverili çalışmalarından dolayı fen işleri ekiplerimize teşekkür ediyorum, çalışmalarımız kış aylarında da devam edecek."Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli incelemeler sırasında vatandaşlar ve personelle de sohbet etti.Editör: Ahmet şen