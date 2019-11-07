Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Kasım 2019 14:30:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’ya Bir Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı

Aydınlatma taleplerini en kısa sürede yanıtlamaya özen gösteren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da yapımı süren Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı’ndaki aydınlatma çalışmasını tamamladı. Bu kavşağı da üzerinde barındıran Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun bu kısmı için enerji şirketi bir milyon liralık aydınlatma yatırımı gerçekleştirecek.

​Şanlıurfa’ya Bir Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki diğer iller gibi Şanlıurfa’da da aydınlatma yatırımlarıyla şehrin çehresini değiştirmeyi sürdürüyor. 



 

Köprülü Kavşağı Aydınlatma Yatırımı Tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun yatırımlar yapan Dicle Elektrik, yapımı süren Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı’nda birinci etap aydınlatma yatırımını tamamladı.




 

1 Milyon Liralık Yatırım Yağıldı

Toplam bir milyon liralık yatırım çerçevesinde kavşağa dikilen 55 aydınlatma direği arasına 2 bin metre alçak ve 11 bin metre orta gerilim kablosu döşedi. Direklere 110 adet armatür monte edilirken, şebekeyi beslemesi için ise 250 KVA’lık trafo tesis edildi. Aydınlatma şebekesinin 2’nci etabına ise yol yapım çalışmasına paralel olarak kısa sürede başlanacak.

Bu arada Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağında Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilen aydınlatma çalışması Şanlıurfalı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.






Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’ya Bir Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı
​Şanlıurfa’ya Bir Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı
Aydınlatma taleplerini en kısa sürede yanıtlamaya özen gösteren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da yapımı süren Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı’ndaki aydınlatma çalışmasını tamamladı. Bu kavşağı da üzerinde barındıran Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun bu kısmı için enerji şirketi bir milyon liralık aydınlatma yatırımı gerçekleştirecek.
​Harran Üniversitesi’nde 3 İstifa: Buraya Kadar Sabredebildik
​Harran Üniversitesi’nde 3 İstifa: Buraya Kadar Sabredebildik
Harran Üniversitesi’nde 2 rektör yardımcısı ve rektör danışmanı istifa etti.
​Şanlıurfa’da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
​Halfeti’de Erkek Cesedi Bulundu! Cesedi Tekne Turuna Katılan Turistler Gördü
​Halfeti’de Erkek Cesedi Bulundu! Cesedi Tekne Turuna Katılan Turistler Gördü
Şanlıurfa’nın Halfeti içesinde tekne turuna çıkan yerli turistler, suda korkunç bir manzara ile karşılaştı. Cep telefonuyla manzarayı görüntüleyen turistler, suyun üzerinde bir erkek cesedi buldu. Cesedi, suya atılan bir plastik manken sanan turistler, korkunç gerçeği tekne yaklaştığında öğrendi.
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Tutuklama
​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi tutuklandı.
​Şanlıurfa’daki Pamuk Üreticilerine Şok Uyarı! Destekleme Alamazlar
​Şanlıurfa’daki Pamuk Üreticilerine Şok Uyarı! Destekleme Alamazlar
Pamuk üretiminde Türkiye’de birinci sırada yer alarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Şanlıurfalı çiftçiye önemli uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, yasal engele rağmen ekim nöbetine uymayarak üç yıl üst üste aynı ürünü eken çiftçilere destekleme verilmeyeceği açıklandı.
​Şanlıurfa’da Kumar Operasyonu
​Şanlıurfa’da Kumar Operasyonu
Şanlıurfa’da kumar oynatılan 5 iş yerine yapılan baskında 109 kişi hakkında işlem yapılırken toplamda ise 33 bin 280 Türk Lirası para cezası kesildi.
​DEDAŞ, Siverek’te Memnuniyet Merkezi Açtı
​DEDAŞ, Siverek’te Memnuniyet Merkezi Açtı
Dağıtım bölgesinde 1.8 milyonu aşkın abonesi bulunan Dicle Elektrik, müşteri odaklı hizmet anlayışının gereği olarak oluşturduğu müşteri memnuniyetti merkezlerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Enerji şirketi, bölge genelinde 7’nci, ilçe bazında ise ilk müşteri memnuniyeti merkezini Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hizmete açtı.
​Beyazgül, Fabrika Yangınında İncelemelerde Bulundu
​Beyazgül, Fabrika Yangınında İncelemelerde Bulundu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çırçır fabrikasında çıkan yangın alanında incelmelerde bulundu.
​Siverek’te Lösemi Arkadaşları İçin Bütün Okul Maske Taktı
​Siverek’te Lösemi Arkadaşları İçin Bütün Okul Maske Taktı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemi hastası Birgül Köse’ye destek olmak isteyen arkadaşları maske taktı.
​Şanlıurfa’da Böbrek Nakli Merkezi Açılacak
​Şanlıurfa’da Böbrek Nakli Merkezi Açılacak
3-9 Kasım Organ Nakli haftası dolayısıyla Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışı çağrısında bulundu. Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan açıklamada; Şanluurfa’da Böbrek Nakli Merkezinin kurulacağı müjdesi de verildi.
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Ceylanpınar ziyareti
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Ceylanpınar ziyareti
​Şanlıurfa’ya Bir Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı
​Şanlıurfa’ya Bir Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı
​Şanlıurfa OGM, Geleceğe Nefes için Broşür Dağıttı
​Şanlıurfa OGM, Geleceğe Nefes için Broşür Dağıttı
​Harran Üniversitesi’nde 3 İstifa: Buraya Kadar Sabredebildik
​Harran Üniversitesi’nde 3 İstifa: Buraya Kadar Sabredebildik
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:26
Güneş
06:48
Öğle
12:13
İkindi
15:04
Akşam
17:29
Yatsı
18:46
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿