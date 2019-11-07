Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Kasım 2019 19:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Eski Emniyet Müdürü Cinayeti Aydınlattı

Şanlıurfa Eski Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, yeni görev yeri olan Kocaeli’de faili mechul cinayetleri aydınlatıyor. Tipioğlu’nun talimatı ile, 2008 yılında sağır ve dilsiz şahsın öldürülerek yol kenarına atılması olayında dosyayı yeniden inceleyen polis ekipleri, şahsın babası tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden babanın, oğlunu tabanca ile vurduktan sonra yol kenarına attığını ve cinayeti eşinden bile gizlediği ortaya çıktı.

​Şanlıurfa Eski Emniyet Müdürü Cinayeti Aydınlattı

Olay, 8 Aralık 2008 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi D130 Karayolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında hareketsizce yatan bir şahsı görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yol kenarındaki şahsın tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bulunan cesedin sağır ve dilsiz olan Bülent Erdem (41)'e ait olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri daha sonra Erdem'in Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan ailesine ulaştı.




 

Baba yalan ifade verdi, cinayet aydınlatılamadı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay tarihinde ifadesi alınan Erdem'in babası N.E. (68), oğlunun bir kiralama şirketinden araç kiraladığını ve o araçla kaza yaptığını söyledi. Kaza sebebi ile aracı kiralayan şahısların kendilerinden para talep ettiklerini, bu sebepten dolayı da oğlunu onların öldürmüş olabileceğini söyledi. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında onlarca kişinin ifadesine başvuruldu. Yapılan adli tıp ve jandarma ekiplerinin incelemelerinde cinayet aydınlatılamadı.




 

Şanlıurfa Eski Emniyet Müdürü talimat verdi, cinayet aydınlatıldı

Yaşanan olaydan 11 yıl sonra, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için talimat verdi. Bu kapsamda Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 yıl önce Erdem'in öldürüldüğü cinayetin aydınlatılması için, dosyayı tekrar açtı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, o dönemde verilen ifadeleri tek tek inceledi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Erdem'in babası N.E.'nin ifadelerinde çelişkiler olduğunu tespit etti.




 

Oğlunu öldürdüğünü herkesten saklamış

İfadelerindeki çelişkilerin ortaya çıkması sonrasında olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, verdiği ifadelerde oğlunu olay günü Ayvalık'ta yol ayrımında bıraktığını, daha sonra ölüm haberini aldıklarını söyleyen N.E.'nin olay gününde Kocaeli'ye geldiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonrasında ekipler, N.E.'nin ailesi ile birlikte yaşadığı Ayvalık'taki evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda N.E. yakalanarak gözaltına alındı. Evde inceleme yapan polis ekipler, öldürülen şahsın fotoğrafının evin duvarında asıldığını gördü. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen N.E.'nin ifadesinde olay günü, Gölcük ilçesinde bir otomotiv fabrikasında çalışan oğlunu Kocaeli'ye getirirken, araçta aralarında kiraladığı araç sebebi ile tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi sonrasında oğlunu evinin önünde vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Oğlunu daha sonra yol kenarına attığını söylediği öğrenilen N.E.'nin olayı 11 yıl boyunca eşi başta olmak üzere herkesten sakladığı ortaya çıktı.





 

Oğlunun cesedini taşıdığı otomobil evinin bahçesinde bulundu

Polis ekipleri tarafından şahsın evinde yapılan aramalarda ise 2008 yılında şahsın oğlunu öldürdükten sonra cesedini taşıdığı otomobil bahçede hurda olarak bulundu. Ekipler, olaya dair delil bulabilmek park halindeki aracın içinde detaylı inceleme yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.E., Karamürsel Adliyesine sevk edildi.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa Eski Emniyet Müdürü Cinayeti Aydınlattı
​Şanlıurfa Eski Emniyet Müdürü Cinayeti Aydınlattı
Şanlıurfa Eski Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, yeni görev yeri olan Kocaeli’de faili mechul cinayetleri aydınlatıyor. Tipioğlu’nun talimatı ile, 2008 yılında sağır ve dilsiz şahsın öldürülerek yol kenarına atılması olayında dosyayı yeniden inceleyen polis ekipleri, şahsın babası tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden babanın, oğlunu tabanca ile vurduktan sonra yol kenarına attığını ve cinayeti eşinden bile gizlediği ortaya çıktı.
​Şanlıurfa’ya Bir Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı
​Şanlıurfa’ya Bir Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı
Aydınlatma taleplerini en kısa sürede yanıtlamaya özen gösteren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da yapımı süren Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı’ndaki aydınlatma çalışmasını tamamladı. Bu kavşağı da üzerinde barındıran Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun bu kısmı için enerji şirketi bir milyon liralık aydınlatma yatırımı gerçekleştirecek.
​Harran Üniversitesi’nde 3 İstifa: Buraya Kadar Sabredebildik
​Harran Üniversitesi’nde 3 İstifa: Buraya Kadar Sabredebildik
Harran Üniversitesi’nde 2 rektör yardımcısı ve rektör danışmanı istifa etti.
​Şanlıurfa’da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
​Halfeti’de Erkek Cesedi Bulundu! Cesedi Tekne Turuna Katılan Turistler Gördü
​Halfeti’de Erkek Cesedi Bulundu! Cesedi Tekne Turuna Katılan Turistler Gördü
Şanlıurfa’nın Halfeti içesinde tekne turuna çıkan yerli turistler, suda korkunç bir manzara ile karşılaştı. Cep telefonuyla manzarayı görüntüleyen turistler, suyun üzerinde bir erkek cesedi buldu. Cesedi, suya atılan bir plastik manken sanan turistler, korkunç gerçeği tekne yaklaştığında öğrendi.
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Tutuklama
​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi tutuklandı.
​Şanlıurfa’daki Pamuk Üreticilerine Şok Uyarı! Destekleme Alamazlar
​Şanlıurfa’daki Pamuk Üreticilerine Şok Uyarı! Destekleme Alamazlar
Pamuk üretiminde Türkiye’de birinci sırada yer alarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Şanlıurfalı çiftçiye önemli uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, yasal engele rağmen ekim nöbetine uymayarak üç yıl üst üste aynı ürünü eken çiftçilere destekleme verilmeyeceği açıklandı.
​Şanlıurfa’da Kumar Operasyonu
​Şanlıurfa’da Kumar Operasyonu
Şanlıurfa’da kumar oynatılan 5 iş yerine yapılan baskında 109 kişi hakkında işlem yapılırken toplamda ise 33 bin 280 Türk Lirası para cezası kesildi.
​DEDAŞ, Siverek’te Memnuniyet Merkezi Açtı
​DEDAŞ, Siverek’te Memnuniyet Merkezi Açtı
Dağıtım bölgesinde 1.8 milyonu aşkın abonesi bulunan Dicle Elektrik, müşteri odaklı hizmet anlayışının gereği olarak oluşturduğu müşteri memnuniyetti merkezlerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Enerji şirketi, bölge genelinde 7’nci, ilçe bazında ise ilk müşteri memnuniyeti merkezini Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hizmete açtı.
​Beyazgül, Fabrika Yangınında İncelemelerde Bulundu
​Beyazgül, Fabrika Yangınında İncelemelerde Bulundu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çırçır fabrikasında çıkan yangın alanında incelmelerde bulundu.
​Siverek’te Lösemi Arkadaşları İçin Bütün Okul Maske Taktı
​Siverek’te Lösemi Arkadaşları İçin Bütün Okul Maske Taktı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemi hastası Birgül Köse’ye destek olmak isteyen arkadaşları maske taktı.
Burhan Kuzu Hakkında Dolandırıcılıktan Suç Duyurusu
Burhan Kuzu Hakkında Dolandırıcılıktan Suç Duyurusu
​Şanlıurfa Eski Emniyet Müdürü Cinayeti Aydınlattı
​Şanlıurfa Eski Emniyet Müdürü Cinayeti Aydınlattı
​Türkiye'den Suriye’ye 100 Bin Ton Un Hibesi: Maliyetini Hazine Karşılayacak
​Türkiye'den Suriye’ye 100 Bin Ton Un Hibesi: Maliyetini Hazine Karşılayacak
​Muhtar Amcasını Döverek Öldürdü
​Muhtar Amcasını Döverek Öldürdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:26
Güneş
06:48
Öğle
12:13
İkindi
15:04
Akşam
17:29
Yatsı
18:46
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿