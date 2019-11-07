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Bu haber 07 Kasım 2019 12:32:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

​Şanlıurfa’da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda Eyyübiye Kampüsü civarında meydana geldi. 



 

Otomobil Sürücüsü Yaralandı

34 NL 0349 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Editör: Ahmet Şen 
 
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