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Bu haber 07 Kasım 2019 18:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye'den Suriye’ye 100 Bin Ton Un Hibesi: Maliyetini Hazine Karşılayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine un ve bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

​Türkiye'den Suriye’ye 100 Bin Ton Un Hibesi: Maliyetini Hazine Karşılayacak

Karar Resmi Gazetede yayınlandı.  Cumhurbaşkanı kararı ile Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilmesi amacıyla TMO'nun görevlendirilmesine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.



 

Suriye’ye Un Yeşil Mercimek ve Nohut Gönderiliyor

Buna göre, TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı'na teslim edilecek. 




 

Suriye’ye Yapılan Un Yardımı Hazine Bakanlığı Tarafından Karşılanacak

Nakliye ve dağıtım bedeli AFAD'ın ödeneklerinden karşılanacak ürünlerin hesaplanan maliyeti 'görevlendirme bedeli' kapsamında Hazine tarafından karşılanacak. 
Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görevlendirme bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.





Editör: Ahmet Şen 
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Güncel
​Türkiye'den Suriye’ye 100 Bin Ton Un Hibesi: Maliyetini Hazine Karşılayacak
​Türkiye'den Suriye’ye 100 Bin Ton Un Hibesi: Maliyetini Hazine Karşılayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine un ve bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.
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