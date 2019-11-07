​Şanlıurfa OSB Müdürü Aksu: İhtiyaç Sahiplerine Bağışlanmak Üzere 6 Bin Zeytin Fidanı Dikiyoruz

Şanlıurfa’da Ağaçlandırma Çalışmalarına Başlandı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün başlattığı #Yemyeşilurfa kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine 6 bin adet fidan dağıtılacak. Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada;“Tüm geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere 6000 adet zeytin fidanı dikiyoruz” ifadelerine yer verdi.Öte yandan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından tespit edilen ağaçlandırma alanlarında iş makineleri yardımı ile fidan dikimine başlandığı duyuruldu.Editör: Ahmet Şen