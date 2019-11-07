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Bu haber 07 Kasım 2019 15:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Ceylanpınar ziyareti

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet Ceylanpınar'ı ziyaret etti.

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Ceylanpınar ziyareti

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ceylanpınar'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Kandemir, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan vatandaşlar için dua okudu.




 

TEŞKİLATLARIMIZLA TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMALIYIZ

İlçe Başkanlığında partililere bir konuşma yapan Kandemir, AK Parti olarak her zaman sahada olduklarını söyledi. Bu kapsamda bölge ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Kandemir, 7. olağan kongrenin hazırlıklarının da devam ettiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarındaki huzur ve kardeşlik ikliminin tüm Türkiye'ye örneklik teşkil etmesi gerektiğini belirten Kandemir, "Kötüler hep var olacaktır. Hakikate başkaldıranlar tarihte hep var olmuştur ve hep var olacaktır. Kötülük yok olmaz, kuytuda gizlenir, bekler, fırsatını bulduğunda aranıza sızar. Aramıza kötülerin girmesine izin vermemeliyiz. Sıkı durun, safları sıklaştırın. Aynı hissiyatta olduğumuz, samimi bulduğumuz insanları da işin içine katarak böylece ailemizi genişleteceğiz. Bunu yaparken kendi kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı hakikat diye insanların önüne sunmayacağız." diye konuştu.





 

BAŞKAN AKSAK'TAN KANDEMİR'E TEŞEKKÜR 

İlçe başkanlığı ziyaretinin ardından Ceylanpınar Belediyesini ziyaret eden Kandemir'i burada Belediye Başkanı Abdullah Aksak, karşıladı. Başkan Aksak, ilçede yapılan ve hayata geçirilecek projeler hakkında Kandemir'e bilgi verdi. İlçeye gerçekleştirdikleri ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Abdullah Aksak, destekleri dolayısı ile Kandemir'e teşekkür etti.

Kandemir belediye ziyaretinin ardından Barış Pınarı Harekatı esnasında PKK/PYD'li teröristlerin attığı mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Elif Terim ve Mazlum Güneş'in ailelerini ziyaret etti. Ailelere başsağlığı dileyen Kandemir, daha sonra ilçeden ayrıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Ceylanpınar ziyareti
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Ceylanpınar ziyareti
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