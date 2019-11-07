​Şanlıurfa OGM, Geleceğe Nefes için Broşür Dağıttı

Şanlıurfa’da Geleceğe Nefes Kampanyası Tanıtımı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada; “11 Kasım 2019'da saat 11:11'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlıyoruz.” dedi.Kampanyanın başlamasından bu yana Şanlıurfa'da %100 katılım sağlandı. Şanlıurfa’da yoğun katılımın ardından Şanlıurfa Orman Genel Müdürlüğü kampanya tanıtımı için broşür dağıttı. Yetkililer konu ile ilgili yaptığı açıklamada;“Geleceğe nefes seferberlinde 11 Kasım 2019 da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidan etkinliğine hazırız. #Yemyeşil Bir Türkiye için broşürlerle Vatandaşlarımızı davet etmeye devam ediyoruz…” ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen