​Muhtar Amcasını Döverek Öldürdü

Olay Kdz. Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Uzunçayır Mahallesi'nde yaşandı.
Muhtar, Öldüresiye DövüldüKocaali Mahallesi'nin eski muhtarı 57 yaşındaki Recep Er'in, sabaha karşı 05.00 sıralarında öldüresiye dövülerek yeğeni Ö.E. tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağır olan Er, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Yaralı Amcasını Hastaneye Götürdü, YakalandıOlaya ilişkin olarak amcasını yaralı halde hastaneye getiren Ö.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada sorgusu tamamlanan Ö.E. işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
Editör: Ahmet Şen
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