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Bu haber 07 Kasım 2019 09:00:16 Tarihinde eklenmiştir.

Baba, 13 Yaşındaki Kızıyla İlişkisi Olan Genci Öldürdü

13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı av tüfeğiyle ormanlık alanda öldüren baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baba, 13 Yaşındaki Kızıyla İlişkisi Olan Genci Öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, 4 gün önce Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Arıklı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.



 

Av Tüfeği İle Ormanlık Alanda Öldürdü

E.O. (34), arkadaşı olan G.Ö.'nün (23), 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine av tüfeğini alarak genç adamı ormanlık alanda öldürdü. E.O. ve G.Ö.'nün arkadaş olduğu ve insan kaçakçılığı suçundan da çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi.



 

Ceset Çürümeye Yakınken Bulundu

Cinayeti işledikten 4 gün sonra yakalanan ve suçunu itiraf eden E.O., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine olay yerini gösterdi. Bölgeye giden ekipler cesedi çürümeye başlamış şekilde buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.



 

Baba, Suçunu İtiraf Etti

Ormanlık alanda bulunan G.Ö.'nün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Suçunu itiraf eden baba E.O. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Editör: Ahmet Şen
 
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Asayiş
Baba, 13 Yaşındaki Kızıyla İlişkisi Olan Genci Öldürdü
Baba, 13 Yaşındaki Kızıyla İlişkisi Olan Genci Öldürdü
13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı av tüfeğiyle ormanlık alanda öldüren baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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