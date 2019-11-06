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Bu haber 06 Kasım 2019 19:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Kumar Operasyonu

Şanlıurfa’da kumar oynatılan 5 iş yerine yapılan baskında 109 kişi hakkında işlem yapılırken toplamda ise 33 bin 280 Türk Lirası para cezası kesildi.

​Şanlıurfa’da Kumar Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar oynatılan 5 adrese operasyon düzenlendi. 



 

Kumar Operasyonunda 33 Bin Lira Ceza Kesildi

Operasyonda tombala oynattığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramada ise 5 adet kamera cihazı, 8 adet televizyon, 5 adet tombala makinesi, bin 150 adet pul, 190 adet tombala kartı ve bin 220 Türk Lirası yakalandı. Ayrıca tombala oynadığı tespit edilen 104 şahsa “Kabahatler Kanunu” kapsamında toplamda 33 bin 280 Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 






Editör: Ahmet Şen 
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