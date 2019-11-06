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Bu haber 06 Kasım 2019 21:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi tutuklandı.

​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube bünyesinde bulunan Narkotim motorize ekipleri, kent merkezinde cafe, park, bahçe, okul önleri, metruk binalar, mağara gibi yerlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. 



 

Uyuşturucuyu Özel Eğitimli köpek Tespit Etti

Özel eğitimli köpek "Kyra"nın da kullanıldığı operasyonlarda uyuşturucu ticareti tespit edilen 35 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı cezaevine gönderildi.

Ekiplerin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarının devam edeceği belirtildi.





Editör: Ahmet Şen 
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