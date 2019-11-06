​Çocukların Kamyon Lastiğiyle Olan Oyunu Faciayla Bitti! 2 Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Yokuş Aşağı Kamyon Lastiği Yuvarladılar

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Olay İzmir’in Bayraklı İlçesinde meydana geldiÜç çocuk, buldukları bir kamyon lastiğini oyun oynamak için yokuş aşağı yuvarladı. Yuvarlanan lastik, kaldırımda duran Gülbade Kevik ve Dilber Karataş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kevik ve Karataş dengesini kaybedip yere düştü.Kafasının üzerine düşen Kevik, kanlar içinde yerde kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Kevik ve ayağından yaralanan Karataş, hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Editör: Ahmet Şen