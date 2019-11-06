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Bu haber 06 Kasım 2019 22:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Çocukların Kamyon Lastiğiyle Olan Oyunu Faciayla Bitti! 2 Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Çocukların kamyon lastiği ile olan eğlencesi faciayla sonuçlandı. Yokuş aşağı bırakılan teker yaşlı kadının ölümüne sebep oldu.

​Çocukların Kamyon Lastiğiyle Olan Oyunu Faciayla Bitti! 2 Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Olay İzmir’in Bayraklı İlçesinde meydana geldi



 

Yokuş Aşağı Kamyon Lastiği Yuvarladılar

Üç çocuk, buldukları bir kamyon lastiğini oyun oynamak için yokuş aşağı yuvarladı. Yuvarlanan lastik, kaldırımda duran Gülbade Kevik ve Dilber Karataş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kevik ve Karataş dengesini kaybedip yere düştü. 



 

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Kafasının üzerine düşen Kevik, kanlar içinde yerde kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Kevik ve ayağından yaralanan Karataş, hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Editör: Ahmet Şen 
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