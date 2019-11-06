​ Erdoğan: İlk defa açıklıyorum Bağdadi'nin hanımını yakaladık

İlahiyat Mezunları Öğretmenlik Görevi Yapmak İstemiyor

Bağdadi’nin Eşini Yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada; "Bağdadi kendini tünelde imha etti. Biz de hanımını yakaladık ama bakın yaygara yapmadık, ilk defa şimdi bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini ve eniştesini de Suriye tarafında yakaladık."İlahiyat mezunlarına sitem eden Erdoğan, "İlahiyat mezunları öğretmenlik için görev almakta niye tereddüt ediyor? İlahiyat mezunları nedense öğretmen olmak için gayret etmiyor. Birçok İmam Hatip'te Kuran dersleri boş geçiyor. Din Kültürü ve Ahlak Dersi'ne hoca bulunmuyor dersem yalan söylemiş olmam. Karşımda bu mevcut durumu alt üst edecek bir nesil görüyorum. Bunu halledin" dedi.IŞİD'in geçen ay sonunda ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşinin de yakalandığını açıklayan Erdoğan, "Bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Bağdadi'nin ablası bu hafta Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin yaptığı operasyonla gözaltına alınmıştı.Editör: Ahmet Şen