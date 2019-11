​Kapısına Dikkat Siyanür Var, Polisi Arayın, İçeri Girmeyin Notu Asılan Evde 4 Kardeşin Cesedi Bulundu

Dikkat Siyanür Var Polisi Arayın

4 kardeşin cesedi bulundu

İntihar Şüphesi

İddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Kardeşlerin evde beraber yaşadığı ve polisin ilk tespitine göre 'çok sayıda antidepresan ilaç alarak intihar ettikleri' belirtildi.Olay, İstanbul Fatih'in Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı.Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekipler uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kapıda her hangi bir zorlama olmaması ve kapıya bırakılan not nedeniyle 4 kardeşin kimyasal bir ilaçla intihar ettiği üzerinde duruluyor. Ancak kesin ölüm nedenleri yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Polis kardeşlerin çok sayıda antidepresan hap alarak intihar ettiği görüşünde.