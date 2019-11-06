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Bu haber 06 Kasım 2019 16:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Kurtlar Vadisinin Yapımcısı Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Yargılanacak

131 kentsel dönüşüm mağdurunun şikâyeti üzerine başlayan soruşturmada iddianame kabul edildi. Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yargılanacak.

​Kurtlar Vadisinin Yapımcısı Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Yargılanacak

BirGün’de yer alan bir habere göre; Kentsel dönüşümün en kötü örneklerinden birinin gerçekleştiği İstanbul Fikirtepe’de kritik bir gelişme yaşandı. Başlamadan biten Brooklyn projlerinin 131 mağdurunun şikâyeti üzerine başlayan soruşturmada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İddianame İstanbul (Anadolu) Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.



 

Raci Şaşmaz Nitelinki Dolandırıcılıktan Cezalandırılacak

Yapımcı Raci Şaşmaz ile Ahmet Mahir Şaşmaz, Aydoğan Selimoğlu, Hızır Selimoğlu’nun da aralarında bulunduğu Pana Yapı ve Selimoğlu İnşaat firmasının ortak ve yöneticisi 12 şüphelinin ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan 131 defa hapisle cezalandırılmaları istendi.



 

3 Dairenin Borcu Ödendi Ama Teslim Edilmedi

131 şikâyetçi arasında toprak sahibi konumundaki 77 mağdur ile “Broklyn” isimli projelerden daire satın alan ancak daireleri teslim edilmeyen 54 kişi bulunuyor. Şikâyetçiler arasında yer alan eski milletvekili İhsan Özkes, “Broklyn” isimli projeden aldığı 3 dairenin borcunun 566 bin TL’sini ödediğini ancak teslim alamayarak dolandırıldığını söyledi.




 

Şirketi İşçiye Devrettiler

İddianamede dikkat çeken bir başka nokta yapımcı Raci Şaşmaz’ın Pana Yapı’yı firma çalışanı Muhammed Muhit Kayaoğlu isimli işçiye devretmesi oldu.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Raci Şaşmaz, şirket yöneticisini suçladı. Şaşmaz şu iddialarda bulundu: “Esas işim medya. İnşaat alanıyla fazla ilgilenemedim. İşler, şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Kürşat Coşkun Ufuk tarafından takip ediliyordu. Sorumluluk ondadır. İtibar edip verilen belgeleri imzaladım. “Broklyn Park” projesi tamamlandı. Ancak bağımsız bölümlerin ipotekli olduğunu sonradan öğrendim. Mali yapısı bozulan şirketimizin medya alanındaki şirketlerimize sirayet etmemesi için M. Muhit Kayaoğlu’na devrettik.”






Editör: Ahmet Şen 
 
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​Kurtlar Vadisinin Yapımcısı Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Yargılanacak
​Kurtlar Vadisinin Yapımcısı Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Yargılanacak
131 kentsel dönüşüm mağdurunun şikâyeti üzerine başlayan soruşturmada iddianame kabul edildi. Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yargılanacak.
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