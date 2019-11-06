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Bu haber 06 Kasım 2019 15:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

​DEDAŞ, Siverek’te Memnuniyet Merkezi Açtı

Dağıtım bölgesinde 1.8 milyonu aşkın abonesi bulunan Dicle Elektrik, müşteri odaklı hizmet anlayışının gereği olarak oluşturduğu müşteri memnuniyetti merkezlerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Enerji şirketi, bölge genelinde 7’nci, ilçe bazında ise ilk müşteri memnuniyeti merkezini Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hizmete açtı.

​DEDAŞ, Siverek’te Memnuniyet Merkezi Açtı

Siverek müşteri memnuniyeti merkezinin açılışını Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas ve Performans İzleme Koordinatörü Akif Köse, İl Müdürü Osman Hondu Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır birlikte yaptı. Şirket yöneticilerinden birçoğunun da hazır bulunduğu açılışta konuşan Genel Müdür Karagüzel, dağıtım bölgesinde yer alan tüm illerde müşteri memnuniyet merkezi bulunduğunu, ilçe bazında ise ilk merkezi Siverek’te açtıklarını söyledi. Müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için bu merkezi açtıklarını kaydeden Murat Karagüzel, hedeflerinin her bir vatandaşın buradan sorunu çözülmüş ve mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlamak olduğunu ifade etti ve açılışını yaptıkları bu merkezin tüm Sivereklilere hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından şirket yöneticileri, merkezi dolaşarak, işleri nedeniyle gelen müşterilerle de sohbet ettiler.


 

Tüm hizmetler tek noktadan verilecek

Siverek’te hizmete giren müşteri memnuniyeti merkezinde 7’si müşteri yetkilisi, biri ise yönetici olmak üzere 8 personel görev yapacak. Daha önce farklı birçok birim tarafından yürütülen işlemler bundan böyle bu merkezde tek noktadan çok daha hızlı biçimde gerçekleştirilecek. Böylece tüketicinin, kaliteli hizmetten yararlanırken zamandan da tasarruf etmesi sağlanacak.



 

Merkezde Faturalar da Ödenebilecek

Müşteri memnuniyeti merkezinde Elektrik Dağıtım’a ait ödemelerin yanı sıra uzlaşma, hukuk, itirazlar, enerji verme, kesme, sayaç operasyonları ve ilgili birimlerden iletilen taleplerle şikayetlere yönelik işlemler yapılabilecek. Merkezde gelen hamile, yaşlı ve engelli tüketiciler için talep edilmesi halinde servis hizmeti de verilecek.





Editör: Ahmet Şen 
 
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​DEDAŞ, Siverek’te Memnuniyet Merkezi Açtı
​DEDAŞ, Siverek’te Memnuniyet Merkezi Açtı
Dağıtım bölgesinde 1.8 milyonu aşkın abonesi bulunan Dicle Elektrik, müşteri odaklı hizmet anlayışının gereği olarak oluşturduğu müşteri memnuniyetti merkezlerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Enerji şirketi, bölge genelinde 7’nci, ilçe bazında ise ilk müşteri memnuniyeti merkezini Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hizmete açtı.
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