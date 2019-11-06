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Bu haber 06 Kasım 2019 14:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Beyazgül, Fabrika Yangınında İncelemelerde Bulundu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çırçır fabrikasında çıkan yangın alanında incelmelerde bulundu.

​Beyazgül, Fabrika Yangınında İncelemelerde Bulundu

Şanlıurfa- Mardin Karayolunun 10. kilometresinde bir çırçır fabrikasında çıkan yangın, büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Birçok yangın söndürme aracı ile olaya anında müdahale eden belediye, daha fazla mal kaybının yaşanmaması adına iş makinalari de tekstil ürünlerini tahliye etti.

Can Kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangında olay yerine giderek ilk incelemelerde bulunan Beyazgül, iş yeri sahiplerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.



 

Beyazgül: İş Yeri Sahibine Geçmiş Olsun 

Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Beyazgül, “Mardin yolu üzerinde bir çırçır fabrikasında yangın çıktı. Arkadaşlarımızla incelemelerde bulunduk. İtfaiye ekiplerimiz ve emniyete bağlı araçlarımız burada yangını kontrol altına aldılar. İnşallah itfaiye ekiplerimiz yangını en kısa sürede kontrol altına alacaktır, işyeri sahibine geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz. İlçe belediye başkanları arkadaşlarımız ile buradayız ve yapılması gerekenler hakkında gerekli talimatları veriyoruz” dedi.



 

Arazör Araçlarla yangına Müdahalede Bulunuldu

Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise, “Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, büyükşehir belediyemizin itfaiye araçları ve bizlerinde arazör araçları ile yangına müdahalede bulunduk” ifadelerini kulandı. 





Editör: Ahmet Şen 
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