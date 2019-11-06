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Bu haber 06 Kasım 2019 12:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Siverek’te Lösemi Arkadaşları İçin Bütün Okul Maske Taktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemi hastası Birgül Köse’ye destek olmak isteyen arkadaşları maske taktı.

​Siverek’te Lösemi Arkadaşları İçin Bütün Okul Maske Taktı

Daha önce haberlere konu olan Şair İbrahim Rafet Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi lösemi hastası Birgül Köse’nin iyileşmesi için başta Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar olmak üzere, Siverek ilçesi ile Türkiye’nin birçok yerinden hayırseverler seferber olurken, 2-8 Kasım Lösemi Çocuklar Haftası dolaysıyla okul arkadaşları da Birgül’e moral amacıyla sürpriz yaptı. Öğrenci ve öğretmenler sabah ilk derse maske ile girdi. Birgül rahatsızlığı nedeniyle geç geldiği okulda ve sınıfında arkadaşlarını kendisi gibi maskeli görünce şaşırırken, başta öğretmeni olmak üzere sınıf arkadaşları, içeri giren Birgül’e sarılarak moral verdi.





 

Öğretmen ve Arkadaşlarını Maskeli Görünce Şaşırdı

Sabah okula geldiğinde arkadaşlarını ve öğretmenlerini maskeli görünce şaşırdığını belirten Birgül Köse, "Daha sonra onlara neden maske taktıklarını sorduğumda bana moral olsun diye taktıklarını söylediler, hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi






 

Amaç, Moral Vermek ve Destek Olmak

Sınıf arkadaşı Gurbet Artun, "Bu maskeleri takmamızın nedeni rahatsız olan Birgül arkadaşımızı moral ve destek olmak içindi. Arkadaşımızın iyileşmesini ve okula herkes gibi düzenli olarak gelmesini istiyoruz artık. Sınıftaki tüm öğrenciler çok özlüyor, ben de çok özlüyorum, hikaye okuma saatimizde arkadaşımı görünce ağladım, inşallah kısa zamanda iyileşir ve sağlığına kavuşur” diye belirtti








 

Kapanoğlu da Etkinlğe Katıldı

Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Şair İbrahim Rafet Ortaokulumuzun 6. Sınıf öğrencisi lösemi hastası Birgül kızımıza moral ve destek olma amacıyla, okulumuzda maske takarak farkındalık oluşturmak istedik. Bu farkındalığın farkında olan öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu
Okulda yapılan etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale ile Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Tosun da katılırken, Başhekim Tosun öğrencilere lösemi hastalığı hakkında bilgi verdi.





Editör: Ahmet Şen 
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