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Bu haber 06 Kasım 2019 10:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Bahçedeki Yılanı Öldüreyim Derken Tüfekle Annesini Vurdu

Evinin bahçesindeki yılanı öldürmek isteyen bir kişi, ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu annesini yaraladı.

​Bahçedeki Yılanı Öldüreyim Derken Tüfekle Annesini Vurdu

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt’e bağlı Aktaş köyü Bakır mezrasında meydana geldi. 


 

Yılanı Öldürmek İçin Tüfeği Ateşledi, Annesine İsabet Etti

32 yaşındaki C.Ç., bahçede gördüğü yılanı öldürmek için tüfeği ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar taşa çarparak sekmesi sonucu 71 yaşındaki annesi D.Ç.'ye isabet etti. Yaralanan anne, haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Bahçedeki Yılanı Öldüreyim Derken Tüfekle Annesini Vurdu
​Bahçedeki Yılanı Öldüreyim Derken Tüfekle Annesini Vurdu
Evinin bahçesindeki yılanı öldürmek isteyen bir kişi, ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu annesini yaraladı.
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