​Bahçedeki Yılanı Öldüreyim Derken Tüfekle Annesini Vurdu

Yılanı Öldürmek İçin Tüfeği Ateşledi, Annesine İsabet Etti

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt’e bağlı Aktaş köyü Bakır mezrasında meydana geldi.32 yaşındaki C.Ç., bahçede gördüğü yılanı öldürmek için tüfeği ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar taşa çarparak sekmesi sonucu 71 yaşındaki annesi D.Ç.'ye isabet etti. Yaralanan anne, haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Editör: Ahmet Şen