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Bu haber 06 Kasım 2019 09:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Genç Öğretmenin Kalbi Acıya Dayanmadı

Öğretmenlik yapan Bahar Bayraktar, 7 aylık dünyaya getirdiği bebeğinin doğumdan saatler sonra öldüğünü öğrenince kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

​Genç Öğretmenin Kalbi Acıya Dayanmadı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bulunan Üçgüllük İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Bahar Bayraktar (30) ikinci çocuğunu 7 aylık erken doğum yaptı. 


 

Doğumdan Sonra Kalp Krizi Geçirip Fenalaştı

Doğumun gerçekleşmesinin ardından iki saat sonra erken doğan bebek öldü. Bayraktar kendine geldikten sonra bebeğini kaybettiğini öğrence fenalaştı ve kalp krizi geçirdi. Genç öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi öğretmen Bahar Bayraktar'ın cenazesi Gözcüler Mahallesi'nde baba evinden alınarak aile mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.




Editör: Ahmet Şen 
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​Genç Öğretmenin Kalbi Acıya Dayanmadı
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