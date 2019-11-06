​Ispanak Fiyatları Yarı yarıya Düştü! Pazarcılar Müşterileri İkna Etme İçin Çiğ Çiğ Ispanak Yedi

“Şuana kadar 50 kilo satmamız gerekirken sadece 1 kilo sattık”

“İster istemez etkilendik”

“Geçen Salı 300 kilo sattık bu Salı 150 kiloyu görmez”

“Kızım alma dedi ama aldım, ıspanaksız olmaz”

“5 liralık ıspanağı 3 liraya satıyoruz”

“Uzun bir süre almayı düşünmüyorum”

“Çocuklarımıza yedirmiyoruz”

İstanbul'un çeşitli noktalarında ıspanak ile birlikte tüketilen yabancı otlardan kaynaklı zehirlenmelerden dolayı bugün gözler halk pazarlarında ıspanağa çevrildi. Küçükçekmece'de bulunan halk pazarında ıspanak satan satıcılar, çıkan haberlerin ardından ıspanak satışlarının yarı yarıya düştüğünü söyledi. Çoğu tezgahta ıspanaklar dururken bazı pazarcılar ise bu durumdan dolayı az ıspanak getirdiklerini belirtti. Öte yandan birçok pazarcı ıspanağı zararına sattığını belirtirken bazı satıcılar ıspanakların çöpe gideceğini söyledi. Öte yandan çıkan haberlerin ardından ıspanağın fiyatının 5 TL'den 2 TL'ye kadar düştüğü gözlendi.Vatandaşların ıspanak almaktan çekindiklerini belirten pazarcı Tuncay Yurtseven, “Ispanak satışlarımız durdu. Medyada çıkan haberlerden dolayı durdu. Satışlar çok etkilendi. Vatandaşa sağlıklı olduğunu anlatıyoruz ama inanmıyorlar. Üretici mağdur oldu. Kilosunu 3 liradan satıyoruz. Şuana kadar 50 kilo satmamız gerekiyordu. Şuanda sadece 1 kilo sattık” diye konuştu.Gönül rahatlığı ile ıspanak alamadığını belirten Mualla Demir, “Gönül rahatlığı ile alamıyoruz. Çok sık değil ama genelde pişiriyoruz. Açıkçası ister istemez etkilendik” dedi.Satışlardaki düşüşün yarı yarıya olduğunu vurgulayan pazarcı Mehmet Bilim, “Ispanak satışları biraz düştü. Bu olaylardan dolayı biraz etkiledi bizi. Geçen Salı 300 kilo sattık diyelim bu Salı 150 kiloyu görmez belki de yarı yarıya düşer. Kilosunu normalde 5 liraya satıyorduk. Bugün 2 buçuğa satıyoruz. Vatandaşlar almaya korkuyor” ifadelerini kullandı.Ispanağı çok sevdiğini ifade eden vatandaş Ümmü Gülsüm Taşlıçay “1 kilo aldım. Kaç senedir yiyoruz zehirlenmiyoruz neden zehirleneceğiz ki korkmadım aldım. Kızım alma dedi ama ben aldım. Ispanaksız olmaz. Güzelce yıkayıp haşlayacağım soğanla üzerinde de yumurta kırar yaparım. Kilosunu 4 liraya aldım” dedi.Satışlarının azaldığını söyleyen pazarcı Faruk Yetişir, “Bizim ıspanaklar Çatalca'dan geliyor. Şimdiye kadar biz şikayet almadık. Satışlar ister istemez tabii ki etkilendi. Az ıspanak getirdim devamlı müşterilerim alıyor. Çok şükür şimdiye kadar bir şikayet gelmedi. Ispanağı 3 liraya satıyorum. Normalde 5 liraydı yani para kazandığımızdan değil çeşit olsun diye getiriyoruz. Zarardayız” diye konuştu.Daha önce her hafta ıspanak aldığını belirten Burcu Işık, “Ben çocuğa yedirdim geçen hafta korktum bu hafta yediremiyorum. Uzun bir süre almayı düşünmüyorum. Çünkü çocuğa veriyorum zehirlenme olunca tedirgin oldum. Önceden her hafta alıyordum” şeklinde konuştu.Çocuklarına ıspanak yediremediğini söyleyen Rahime Aydın, “Ispanak almıyoruz. Haberlerde zararlı olduğunu söylüyorlar. Onun için çocuklarımıza yedirmiyoruz. İlaç atmasınlar çocuklarımızdan rahat rahat yesin” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen