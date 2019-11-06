Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Kasım 2019 08:00:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Ispanak Fiyatları Yarı yarıya Düştü! Pazarcılar Müşterileri İkna Etme İçin Çiğ Çiğ Ispanak Yedi

Ispanak ile birlikte tüketilen yabancı otlardan kaynaklanan zehirlenmelerin ardından bugün pazar tezgahlarında ıspanağın satışı ve fiyatının yarı yarıya düştüğü görüldü. Ispanağın sağlıklı olduğunu müşterisine inandıramayan satıcılar ise çareyi çiğ çiğ ıspanak tüketmekte aradı.

​Ispanak Fiyatları Yarı yarıya Düştü! Pazarcılar Müşterileri İkna Etme İçin Çiğ Çiğ Ispanak Yedi

İstanbul'un çeşitli noktalarında ıspanak ile birlikte tüketilen yabancı otlardan kaynaklı zehirlenmelerden dolayı bugün gözler halk pazarlarında ıspanağa çevrildi. Küçükçekmece'de bulunan halk pazarında ıspanak satan satıcılar, çıkan haberlerin ardından ıspanak satışlarının yarı yarıya düştüğünü söyledi. Çoğu tezgahta ıspanaklar dururken bazı pazarcılar ise bu durumdan dolayı az ıspanak getirdiklerini belirtti. Öte yandan birçok pazarcı ıspanağı zararına sattığını belirtirken bazı satıcılar ıspanakların çöpe gideceğini söyledi. Öte yandan çıkan haberlerin ardından ıspanağın fiyatının 5 TL'den 2 TL'ye kadar düştüğü gözlendi.



 

“Şuana kadar 50 kilo satmamız gerekirken sadece 1 kilo sattık”

Vatandaşların ıspanak almaktan çekindiklerini belirten pazarcı Tuncay Yurtseven, “Ispanak satışlarımız durdu. Medyada çıkan haberlerden dolayı durdu. Satışlar çok etkilendi. Vatandaşa sağlıklı olduğunu anlatıyoruz ama inanmıyorlar. Üretici mağdur oldu. Kilosunu 3 liradan satıyoruz. Şuana kadar 50 kilo satmamız gerekiyordu. Şuanda sadece 1 kilo sattık” diye konuştu.



 

“İster istemez etkilendik”

Gönül rahatlığı ile ıspanak alamadığını belirten Mualla Demir, “Gönül rahatlığı ile alamıyoruz. Çok sık değil ama genelde pişiriyoruz. Açıkçası ister istemez etkilendik” dedi.



 

“Geçen Salı 300 kilo sattık bu Salı 150 kiloyu görmez”

Satışlardaki düşüşün yarı yarıya olduğunu vurgulayan pazarcı Mehmet Bilim, “Ispanak satışları biraz düştü. Bu olaylardan dolayı biraz etkiledi bizi. Geçen Salı 300 kilo sattık diyelim bu Salı 150 kiloyu görmez belki de yarı yarıya düşer. Kilosunu normalde 5 liraya satıyorduk. Bugün 2 buçuğa satıyoruz. Vatandaşlar almaya korkuyor” ifadelerini kullandı.




 

“Kızım alma dedi ama aldım, ıspanaksız olmaz”

Ispanağı çok sevdiğini ifade eden vatandaş Ümmü Gülsüm Taşlıçay “1 kilo aldım. Kaç senedir yiyoruz zehirlenmiyoruz neden zehirleneceğiz ki korkmadım aldım. Kızım alma dedi ama ben aldım. Ispanaksız olmaz. Güzelce yıkayıp haşlayacağım soğanla üzerinde de yumurta kırar yaparım. Kilosunu 4 liraya aldım” dedi.




 

“5 liralık ıspanağı 3 liraya satıyoruz”

Satışlarının azaldığını söyleyen pazarcı Faruk Yetişir, “Bizim ıspanaklar Çatalca'dan geliyor. Şimdiye kadar biz şikayet almadık. Satışlar ister istemez tabii ki etkilendi. Az ıspanak getirdim devamlı müşterilerim alıyor. Çok şükür şimdiye kadar bir şikayet gelmedi. Ispanağı 3 liraya satıyorum. Normalde 5 liraydı yani para kazandığımızdan değil çeşit olsun diye getiriyoruz. Zarardayız” diye konuştu.




 

“Uzun bir süre almayı düşünmüyorum”

Daha önce her hafta ıspanak aldığını belirten Burcu Işık, “Ben çocuğa yedirdim geçen hafta korktum bu hafta yediremiyorum. Uzun bir süre almayı düşünmüyorum. Çünkü çocuğa veriyorum zehirlenme olunca tedirgin oldum. Önceden her hafta alıyordum” şeklinde konuştu.



 

“Çocuklarımıza yedirmiyoruz”

Çocuklarına ıspanak yediremediğini söyleyen Rahime Aydın, “Ispanak almıyoruz. Haberlerde zararlı olduğunu söylüyorlar. Onun için çocuklarımıza yedirmiyoruz. İlaç atmasınlar çocuklarımızdan rahat rahat yesin” ifadelerini kullandı.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
​Ispanak Fiyatları Yarı yarıya Düştü! Pazarcılar Müşterileri İkna Etme İçin Çiğ Çiğ Ispanak Yedi
​Ispanak Fiyatları Yarı yarıya Düştü! Pazarcılar Müşterileri İkna Etme İçin Çiğ Çiğ Ispanak Yedi
Ispanak ile birlikte tüketilen yabancı otlardan kaynaklanan zehirlenmelerin ardından bugün pazar tezgahlarında ıspanağın satışı ve fiyatının yarı yarıya düştüğü görüldü. Ispanağın sağlıklı olduğunu müşterisine inandıramayan satıcılar ise çareyi çiğ çiğ ıspanak tüketmekte aradı.
Sağlık Bakanlığı Açıkladı! Zehirli Ispanağın Nedeni Belli Oldu
Sağlık Bakanlığı Açıkladı! Zehirli Ispanağın Nedeni Belli Oldu
İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenmelere sebep olan zehirli ıspanağın nedeni ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre ıspanağın zehirli olmasının sebebinin yabani otlar olduğu açıklandı.
​Ispanak Yedi Zehirlendi! Ispanak Alırken Aradaki Otlara Dikkat!
​Ispanak Yedi Zehirlendi! Ispanak Alırken Aradaki Otlara Dikkat!
Ispanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem doğramazdım, almazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.
​SGK, Bu Hastalığı Olanlara 2 Yıl Maaş Bağlayacak
​SGK, Bu Hastalığı Olanlara 2 Yıl Maaş Bağlayacak
SGK tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalılara 24 aya varan aylık bağlıyor. Bu uygulamanın hangi hastalıkları kapsadığı ise haberin detaylarında…
​Midesinden Çıkanlar Şaşırttı! Fazla Dayanamayan Adam Hayatını Kaybetti
​Midesinden Çıkanlar Şaşırttı! Fazla Dayanamayan Adam Hayatını Kaybetti
41 yaşındaki bir adam, midesinden 680 gram metal parça çıkarılmasından bir müddet sonra yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
Adana Kasaplar Odası Açıklama Yaptı: Tavuk Bıçağı Ete Değdi Diye Kanatlı Hayvan Çıktı
Adana Kasaplar Odası Açıklama Yaptı: Tavuk Bıçağı Ete Değdi Diye Kanatlı Hayvan Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen firmaları ifşa etmesi üzerine Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, açıklama yaptı: "Tavuk bıçağını adam unutuyor, koyun ve dana etinde kullanıyor, bu sebepten denetimde kanatlı hayvan bulunmuş gözüküyor."
​Ucuz Et Ve Tavuk Dönerin İçindekiler Pes Dedirtti
​Ucuz Et Ve Tavuk Dönerin İçindekiler Pes Dedirtti
Tavuk dönerci ve kebapçıların artmasıyla birlikte fiyatlarda önemli farklar ortaya çıkmaya başladı. Kentte tavuk döner normalde 7 lira ile 10 lira arasında satılırken, bazı satıcılar döneri 5 liradan, bazı satıcılar ise 3 liradan satıyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, "Ucuz etin içerisinde soya fasulyesi var. Havuçtan, tavuk kemiğinden ve kırıntıdan kıyma yapılıyor. Sakatat atıklarını bici boyası ile karıştırıp satıyorlar" dedi.
​Elektronik Sigaranın Ülkeye Girişi Yasaklanıyor! Fahri Sigara Denetçiliği Geliyor
​Elektronik Sigaranın Ülkeye Girişi Yasaklanıyor! Fahri Sigara Denetçiliği Geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigarayla ilgili yeni bir çalışma olduğunu belirterek ''Vatandaşın da katılımını sağlamak üzere, fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz. Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz'' dedi. Koca, elektronik sigarayla ilgili de, ''Ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz'' açıklamasında bulundu.
Her Gün Kullanıyoruz! Paralara Dikkat!
Her Gün Kullanıyoruz! Paralara Dikkat!
Para üzerinde araştırmalar yapan uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların bir çoğunun parayla bulaştığını tespit etti.
​63 Bin Çocuğa Tarihi Geçmiş Aşı Yapıldı! Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı
​63 Bin Çocuğa Tarihi Geçmiş Aşı Yapıldı! Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı
Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı 2018 denetim raporu yayınlandı. Aşı Takip Sistemi'ndeki eksik ve hatalara dikkat çeken Sayıştay denetçilere Sağlık Bakanlığı'nın verdiği cevap bir skandalı da ortaya çıkardı. Tarihi geçilmiş 72 bin aşı 63 bin çocuğa yapıldı.
​Yaşı Küçük Olanlar da Var! 30 Kur’an Kursu Öğrencisi İçtikleri Sudan Zehirlendi
​Yaşı Küçük Olanlar da Var! 30 Kur’an Kursu Öğrencisi İçtikleri Sudan Zehirlendi
Yatılı erkek Kur'an kursunda eğitim gören 30 çocuk, içtikleri sudan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.
​Urfa Tereyağı Çok Sağlıklı Diyen Canan Karatay: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum dedi
​Urfa Tereyağı Çok Sağlıklı Diyen Canan Karatay: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum dedi
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hakiki zeytinyağının kilo verdirdiğini belirterek, "Hareket ederim, tereyağı ve zeytinyağı tüketirim. Doğal beslenmemden dolayı genç ve sağlıklı görünüyorum" dedi.
​Genç Öğretmenin Kalbi Acıya Dayanmadı
​Genç Öğretmenin Kalbi Acıya Dayanmadı
​Ispanak Fiyatları Yarı yarıya Düştü! Pazarcılar Müşterileri İkna Etme İçin Çiğ Çiğ Ispanak Yedi
​Ispanak Fiyatları Yarı yarıya Düştü! Pazarcılar Müşterileri İkna Etme İçin Çiğ Çiğ Ispanak Yedi
​Şanlıurfa’da Böbrek Nakli Merkezi Açılacak
​Şanlıurfa’da Böbrek Nakli Merkezi Açılacak
​Kılıktan kılığa giren Bitcoin Safiye kolay yoldan zengin olmak isteyenleri 40 milyon çarptı
​Kılıktan kılığa giren Bitcoin Safiye kolay yoldan zengin olmak isteyenleri 40 milyon çarptı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:25
Güneş
06:47
Öğle
12:13
İkindi
15:05
Akşam
17:30
Yatsı
18:47
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿