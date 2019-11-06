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Bu haber 06 Kasım 2019 00:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Böbrek Nakli Merkezi Açılacak

3-9 Kasım Organ Nakli haftası dolayısıyla Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışı çağrısında bulundu. Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan açıklamada; Şanluurfa’da Böbrek Nakli Merkezinin kurulacağı müjdesi de verildi.

​Şanlıurfa’da Böbrek Nakli Merkezi Açılacak

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü 3 – 9 Kasım arası Organ Nakli Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek halkı bilgilendiriyor. 

Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikler ile organ bağışına dikkat çeken Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü;
“Ülkemizde organ olarak, böbrek, deri, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince bağırsak nakilleri; doku olarak kemik, kemik iliği, kornea ve kalp kapağı nakilleri yapılmaktadır. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, il sağlık müdürlükleri, hastaneler, organ nakli yapan merkezler, aile hekimliklerine başvurabilir, detaylı bilgi alabilirler.” Açıklamasında bulundu.



 

Şanlıurfa’da Böbrek Nakli Merkezi Açılacak

Öte yandan, Şanlıurfa’da kurulacak olan böbrek nakli merkezi müjdesini de veren Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, 8-9-10 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan toplantı ile merkezin ilk adımlarının atılacağını ifade etti.


Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Böbrek Nakli Merkezi Açılacak
​Şanlıurfa’da Böbrek Nakli Merkezi Açılacak
3-9 Kasım Organ Nakli haftası dolayısıyla Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışı çağrısında bulundu. Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan açıklamada; Şanluurfa’da Böbrek Nakli Merkezinin kurulacağı müjdesi de verildi.
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