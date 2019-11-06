Şanlıurfa’da Böbrek Nakli Merkezi Açılacak

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü 3 – 9 Kasım arası Organ Nakli Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek halkı bilgilendiriyor.Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikler ile organ bağışına dikkat çeken Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü;“Ülkemizde organ olarak, böbrek, deri, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince bağırsak nakilleri; doku olarak kemik, kemik iliği, kornea ve kalp kapağı nakilleri yapılmaktadır. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, il sağlık müdürlükleri, hastaneler, organ nakli yapan merkezler, aile hekimliklerine başvurabilir, detaylı bilgi alabilirler.” Açıklamasında bulundu.Öte yandan, Şanlıurfa’da kurulacak olan böbrek nakli merkezi müjdesini de veren Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, 8-9-10 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan toplantı ile merkezin ilk adımlarının atılacağını ifade etti.Editör: Ahmet Şen