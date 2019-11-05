​Kılıktan kılığa giren Bitcoin Safiye kolay yoldan zengin olmak isteyenleri 40 milyon çarptı

Kılıktan kılığa giriyor

Doktoru da kandırdı

'Yeğenim MİT'te görevli'

40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı dolandırdı

SIRRA KADEM BASTI

Sanal para birimi bitcoin borsasında vatandaşları dolandıran kadın broker Safiye Gökçen Y.'nin, sadece Aydın'da değil, Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Kadın borsacı kılıktan kılığa girerek yaklaşık 40 milyon TL ile sırra kadem bastı.Yeni Asır'ın 'Bitcoin'le vurdu' başlığıyla duyurduğu haberin ardından vurgunun akıllara durgunluk verici bir boyutu olduğu ortaya çıktı. Safiye Gökçen Y.'nin, sadece Aydın'da bitcoin borsasında 28 kişiyi 40 milyon liraya dolandırdığı belirlendi.İstanbul, İzmir, Aydın, Konya, Kayseri, Adana ve Karaman başta olmak üzere birçok ilde mağdur sayısının yüzleri geçtiği ve vurgunun 375 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.Kadın dolandırıcı, insanları ağına düşürmek için kimi zaman ev sohbetlerinde başörtüsü taktı, kimi zaman sosyetenin yer aldığı davetlere şık elbiselerle katıldı.Bu toplantılarda kurbanlarına üst düzeyde tanıdığından aldığı tüyolarla bitcoin oynadığı ve yüklüce paralar kazandığı yalanını söyleyen Safiye Gökçen Y., aralarında emniyet mensupları, asker, akademisyen, doktor, hemşire ve iş adamlarının olduğu yüzlerce kişiden milyonlarca lira aldı.Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye. iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist- broker' olarak tanıttı.Safiye doktora, parasını herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi bitcoin'e yatırmasını söyledi.İkna olan doktordan bitcoin karşılığında para alan Safiye, bir süre sonra kâr payı verdiği doktora kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kâr payı ödeyeceğini vaat etti.Böylelikle 'Çiftlik Bank' benzeri bir yapı oluşturan Safiye, kısa sürede hemşireden polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı, bitcoin almak için para topladığı kişilere 2 yıl boyunca kâr payı ödedi.Para aldığı kişilere kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyerek güven kazanan Safiye, 2 ay önce ortadan kayboldu. Safiye'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi.Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da paralı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığı belirlendi.'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçen Y.'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Safiye Gökçen Y.'nin tanınmamak için başörtüsü taktığı görüldü.2 yıl boyunca işlettiği paralardan kendisine para verenlere küçük miktarlarda kar payı kazandıran Safiye Gökçer Y., hesabındaki paralar yüz milyonlara ulaşınca sırra kadem bastı.Kadın dolandırıcının ağına düşerek milyonlarını kaptıran mağdurlar, şikayetçi oldu. Bitcoin mağdurları, sosyal medyada 'Safiye Y. Bitcoin Mağdurları' ismiyle sayfa açtı.Editör: Ahmet Şen