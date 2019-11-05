​Şanlıurfa’da Model Uçak Kursuna Yoğun İlgi.

Model Uçak Kursu Devam Ediyor

03-07 Kasım Tarihleri arasında THK Şanlıurfa Şübe Başkanlığı, THK Genel Başkanlığı ve Halilye Belediye Başkanlığının birlikte planladıkları model uçak kursları. Halilye Belediye Başkanlığı himayesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kültür merkezinde. Uzman pilot hocaların gözetiminde devam ediyor.Şanlıurfa’da ilk kez yapılan model uçak kursu ücretsiz olmakla birlikte her kesimden ilgi gösterilmesi dikkat çekmekle beraber model uçak kursu bitiminde ise kendi uçuklarını yapan kursiyerler arasında Kategorik olarak yarışma yapılacak.THK Şanlıurfa Şübe Başkanı Murat Akaltun yapmış olduğu açıklamada. Öncelikle model uçak kursumuza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlimizde havacılık kültürünü, bilincini ve sevgisini oluşturmak amacıyla model Uçak kurssunu.Genel başkanlığımız, Halilye Belediye Başkanlığımız ve Şube başkanlığımız tarafından ortaklaşa düzenlediğimiz ve planladığımız çerçevede 3-7 kasım tarihleri arasında. Halilye Belediye Başkanlığımız bünyesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kültür merkezinde gayet güzel bir şekilde devam ettiğini belirten Akaltun, Bu tip etkinliklerin gençlerimizin havacılığa olan ilgisini artırmakla beraber bende pilot olabilirim düşüncesini ve duygusunu oluşturacağını aktaran Akaltun, Urfamız 2.500.000 nüfusuyla, Tarihsel yönüyle, Maneviyatıyla ve Kültürel yönüyle çok kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Akaltun,Bu kadar zenginliği bünyesinde barındıran şehri Urfamız inşallah bundan sonrada havacılık kültürünü ve bilincinide bünyesinde barındıracaktır. Model uçak kursunun ilimizde açılmasında katkılardan dolayı Halilye Belediye Başkanı Sn.Mehmet Canpolat beyefendiye teşekkür ediyorum.”dedi.Editör: Ahmet Şen