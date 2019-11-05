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Bu haber 05 Kasım 2019 20:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil'den Kötü Haber

Tekrar hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

​Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil'den Kötü Haber

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Abim baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı” dedi.



 

Erbil, Tekrardan Hastaneye Kaldırıldı

Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, iki günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Erbil, tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.


Erbil, tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.


Yeşim Erbil; “Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir.
Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar İnşallah” ifadelerini kullandı.




Editör: Ahmet Şen 
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