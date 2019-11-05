Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Kasım 2019 19:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Soylu: İmamoğlu’ndan Özür Dilerim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerinin arkasında durarak, "Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletimden özür dilerim. İmamoğlu'ndan da özür dilerim. Bu görevi yapmamım da bir anlamı olmadığını bir kez daha ifade ederim" dedi.

​Soylu: İmamoğlu’ndan Özür Dilerim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sarf ettiği 'ahmak' sözü tepki çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eleştirilerine devam ederek, "Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikayet etmek bir akıl sağlığı işaretidir" ifadesini kullandı.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, "Mesele sadece terörist olsa işin kolay olduğunu görüyoruz, bu bir zihniyet meselesi. Avrupa'da bir fırsatını bulup Türkiye’yi şikayet etmek, Türkiye'nin hukuk ihlalleri yaptığını ortaya koymak, terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarını savunmak, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu söylemek doğruysa ben milletimden özür dilerim, İmamoğlu'ndan da özür dilerim. Bu görevi yapmamım da bir anlamı olmadığını bir kez daha ifade ederim" diye konuştu.

Türkiye’de askere gidildiğini, pazartesi ve cuma günleri okullarda İstiklal Marşı okunduğunu anımsatıp, yemin ederken bu vatanı satmayacağına dair söz verdiklerini söyleyen Soylu, "Türkiye'yi şikayet edenler sebebiyle kusurluysak kusurumu kabul ederim. Ama bizim hükümet olarak sorumluluğumuz var. Bu insanlar neden şu anda Resulayn'da, Tel Abyad'da var? Misket oynamaya mı gittik? Terör koridoru oluşturmuş PYD ve PKK. Konuşmayalım, gidelim 3-5 tane PKK'lı köpeğe ülkeyi teslim edelim, var mı öyle? Söylediğimiz her sözün arkasındayız" dedi.




 

'Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikayet etmek bir akıl sağlığı işaretidir'

Ana muhalet partisine seslenen Soylu, "Bu ülkede Deniz Baykal CHP lideri oldu. Benim ülkemi satmadılar dışarıda. Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar, HDP'liler. Ama ülkemizi bir belediye başkanını şikayet etmesi. Afedersiniz bu hendekleri ben mi kazdım? Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikayet etmek bir akıl sağlığı işaretidir" ifadesini kullandı.
Soylu sabah-akşam 'saçma sapan geyik tartışması'nın içinde olamayacağını belirterek, "Çöp toplamış toplamamış, otobüs çalışmış çalışmamış o İstanbul halkının bileceği iş. Beni ilgilendiren kısmı terörü övmesidir. Bizim sorumluluklarımız var onları yerine getirmeliyim" dedi.



 

'DEAŞ'lıları göndereceğiz, nasıl göndereceğimizi de biliyoruz'

Belçika yetkililerinin 'DEAŞ'lılar, suç işlendiği yerde ifade edilsin' sözünü eleştiren Soylu, "Ne için? DEAŞ'lılar oraya gitmesinler, Avrupa ülkelerine gitmesinler. O zaman koskoca bir soru sormak isterim, Fehriye Erdal'ı bize niye vermediniz? Madem suç işlendiği yerde değerlendirilecekti, sorgulanacaktı. Çifte standardı Avrupa defalarca üretmeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar, DEAŞ'lıları onlara göndereceğiz. Nasıl göndereceğimizi de biliyoruz" değerlendirmesini yaptı.




Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Soylu: İmamoğlu’ndan Özür Dilerim
​Soylu: İmamoğlu’ndan Özür Dilerim
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerinin arkasında durarak, "Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletimden özür dilerim. İmamoğlu'ndan da özür dilerim. Bu görevi yapmamım da bir anlamı olmadığını bir kez daha ifade ederim" dedi.
​Doktorun WhatsApp Grubundan Yazdıkları Mesleğinden Etti
​Doktorun WhatsApp Grubundan Yazdıkları Mesleğinden Etti
Devlet Hastanesinde bir doktorun, WhatsApp grubundan yazdıkları başına iş açtı
​Çöpe 10 Bin TL Attı, Dedektif Gibi İzini Sürdü
​Çöpe 10 Bin TL Attı, Dedektif Gibi İzini Sürdü
10 bin lirayı çöpe attığını 2 saat sonra fark eden Mehmet Erkoç, izini sürdüğü çöp kamyonunu depolama tesisine varmadan durdurarak parasına geri kavuştu.
​Talihsiz Kaza! Ağaç Yerine Ayağını Kesti
​Talihsiz Kaza! Ağaç Yerine Ayağını Kesti
Odun kesen şahıs, bir anlık dalgınlıkla ağaç yerine ayağını kesti.
Ahmet Davutoğlu'ndan Sert Tepki
Ahmet Davutoğlu'ndan Sert Tepki
AKP'den istifa eden ve yeni parti kurma çalışmaları içerisinde bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu A Haber'in İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili haberine tepki gösterdi.
​5 Bin TL'ye Çalışacak Çoban Yok! Bakanlık Yurtdışından Çoban İthal Edecek
​5 Bin TL'ye Çalışacak Çoban Yok! Bakanlık Yurtdışından Çoban İthal Edecek
Ülkemizde milyonlarca işsiz var ancak asgari ücretin 2,5 katı maaşla çalışacak çoban yok! Yetiştiriciler, 150 bin çobana ihtiyaç duyduklarını Ankara’ya iletti. Bakanlıklar, özellikle Afgan çobanları getirmek için düğmeye basıyor.
Balkondan İp Sarkıtarak Aşağıya İnmek İsteyen Yaşlı Adam Yaşam Mücadelesi Veriyor
Balkondan İp Sarkıtarak Aşağıya İnmek İsteyen Yaşlı Adam Yaşam Mücadelesi Veriyor
​Anahtarını Unutan Yaşlı Adam Balkondan İnmek İstedi! Hastanede Yaşam Savaşı Veriyor Kapı anahtarını evde unutan yaşlı adam, 3. kattan ikinci katın balkonuna iple sarkarak inmek isterken düşerek ağır yaralandı.
​Diyanet, Çalışanlarının Bilgi ve Görgüleri Artsın Diye ABD'ye Gönderecek
​Diyanet, Çalışanlarının Bilgi ve Görgüleri Artsın Diye ABD'ye Gönderecek
TBMM'ye sunulan Diyanet Bütçe teklifinde, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 2020'de yapacağı faaliyetler arasında uzmanlarını ABD'ye göndermek yer aldı. Kurul, ABD faaliyetinde “Kurul uzman yardımcılarının bilgi ve görgü gelişimine katkı sağlamak üzere yurt dışına (ABD) gönderilmeleri planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.
​İmamoğlu: Biz Oraya Whatsapp Grubu Kurmaya Gitmedik. Verilen Sözler Yerine Getirilsin
​İmamoğlu: Biz Oraya Whatsapp Grubu Kurmaya Gitmedik. Verilen Sözler Yerine Getirilsin
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ay önce kendisi de dahil 30 büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesine değinerek “Bir tane WhatsApp grubu kuruldu. WhatsApp grubu kurulsun diye biz oraya gitmedik. İki ay önce verilen bu sözün yerine gelmesini istiyoruz" dedi.
​MEB'den Yeni Karar: Devamsız Öğrencinin Velisine Para Cezası
​MEB'den Yeni Karar: Devamsız Öğrencinin Velisine Para Cezası
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci devamsızlığının günden güne artması üzerine, tartışma yaratacak bir önleme başvurdu. Öğrencinin okuldan uyarı almasına karşın çocuğu devamsızlık yapmaya devam eden veliye para cezası kesilecek.
​Büyük Tehlike! Kimyasal Dolu Dorseler Alev Aldı
​Büyük Tehlike! Kimyasal Dolu Dorseler Alev Aldı
Bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı. Alev alan dorselerde bulunan kimyasalın sağlık açısından tehdit oluşturup oluşturumadığı henüz açıklanmadı
​Bakan Kasapoğlu: Yurt ücretlerinde zam yapmadık, yüzde 18.91 oranında artış yaptık
​Bakan Kasapoğlu: Yurt ücretlerinde zam yapmadık, yüzde 18.91 oranında artış yaptık
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlığımız tarafından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine zam yapılmamıştır, 2019-2020 döneminde yüzde 18.91 oranında artış yapılmıştır" dedi.
Şanlıurfa'da ​Çırçır Fabrikasında Korkutan Yangın: Tonlarca Pamuk Kül Oldu
Şanlıurfa'da ​Çırçır Fabrikasında Korkutan Yangın: Tonlarca Pamuk Kül Oldu
​Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil'den Kötü Haber
​Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil'den Kötü Haber
​Soylu: İmamoğlu’ndan Özür Dilerim
​Soylu: İmamoğlu’ndan Özür Dilerim
Sağlık Bakanlığı Açıkladı! Zehirli Ispanağın Nedeni Belli Oldu
Sağlık Bakanlığı Açıkladı! Zehirli Ispanağın Nedeni Belli Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:24
Güneş
06:46
Öğle
12:13
İkindi
15:06
Akşam
17:31
Yatsı
18:48
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿