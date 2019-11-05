Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Kasım 2019 17:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da 200 Yatak Kapasiteli Otel Hazırlığı Yapılıyor

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) yönetim kurulu toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirildi. ŞURKAV’ın dönem faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, şehrin tarihi ve kültürel alanlarında yapılması gereken çalışmalar da masaya yatırıldı.

Şanlıurfa’da 200 Yatak Kapasiteli Otel Hazırlığı Yapılıyor

Toplantıda bir değerlendirme yapan ŞURKAV Başkanı Vali Abdullah Erin, Gümrük Hanı, Kuşçu Pazarı ve tarihi çarşıların bulunduğu alanın tarihi kimliğine yakışır şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, bu yöndeki çalışmaların peyderpey hayata geçirileceğini söyledi. Şanlıurfa’nın tarihi alanlarının ortaya çıkarılması, dönüştürülmesi amacıyla valilik olarak her türlü desteği verdiklerini, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediyelerinin de bu yöndeki çalışmalara önem verdiklerini ifade eden Vali Erin, restorasyon, kamulaştırma ve benzeri çalışmalar için YİKOB’dan 24-25 milyon TL’nin aktarıldığını hatırlattı.


 

Millet Hastanesi Millet Evi olacak

Şanlıurfa’nın önümüzdeki yıllarda kurtuluşunun bu tarihi alanların korunması ve yaşatılmasından geçtiğini aktaran Vali Erin, “Eğer biz tarihi, kültürel zenginliklerimizi ve varlıklarımızı önümüzdeki kuşaklara aktaracak ve bütün dünyaya sergileyebilecek bir çerçeveye dönüştürebilirsek kalıcı olur. Bu anlamda kültür adası 2011’de istimlak işlemlerini başlattığımız 11 evden oluşuyordu. 2017’de restorasyonu hızlandırdık ve tamamladık. Şu anda 200 yatak kapasitesi ile bölgenin en tarihi alanlarında yer alan bir otel olmaya aday hale geldi. 58 Meydanı önümüzdeki dönemde bu bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinin başında gelecek. Burayı, İçişleri Bakanımız ve Müsteşarımızın desteğiyle Vilayetler Hizmet Birliği kanalıyla bir kamu kurumuna devredebileceğimizi düşündük. İzmir, İstanbul ve Erzurum’da da otel ve restoranları olan bu sistem zincirinin bir halkası da Şanlıurfa’da olur. Şu anda tefrişat projeleri hazırlanıyor. Kısa sürede buranın hizmete açılması planlanıyor. Otellerin yüksek standart ve kalitede, iç mimarisinden düzenine kadar her şeyi çalışıldı. Burayı, Vilayetler Hizmet Birliği’ne devredeceğiz. Buna karşılık geçmişten bugüne kadar yaptığımız masrafların tümünü alacağız” diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa’da 200 Yatak Kapasiteli Otel Hazırlığı Yapılıyor
Şanlıurfa’da 200 Yatak Kapasiteli Otel Hazırlığı Yapılıyor
Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) yönetim kurulu toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirildi. ŞURKAV’ın dönem faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, şehrin tarihi ve kültürel alanlarında yapılması gereken çalışmalar da masaya yatırıldı.
​Barış Pınarı Şehidi Şanlıurfa’dan Memleketine Uğurlandı
​Barış Pınarı Şehidi Şanlıurfa’dan Memleketine Uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Suriye'nin Rasulayn kentinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu’nun naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gönderildi.
​Şanlıurfa’da Damdan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’da Damdan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da evin damından beton zemine düşen çocuk hayatını kaybetti.
​Yüksek Yargı Danıştay’dan Şanlıurfa’ya Ziyaret
​Yüksek Yargı Danıştay’dan Şanlıurfa’ya Ziyaret
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör beraberindeki heyet ile Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerini ziyaret etti.
​Şanlıurfa’da Kaza! Otomobiller Çarpıştı: 6 Yaralı
​Şanlıurfa’da Kaza! Otomobiller Çarpıştı: 6 Yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Yangın! Fabrikadaki Pamuk Balyaları Alev Aldı
​Şanlıurfa’da Yangın! Fabrikadaki Pamuk Balyaları Alev Aldı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki bir çırçır fabrikasında yangın çıktı. Pamuk balyalarının tutuşması üzerine çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Şanlıurfa BŞB Kardeşinden Saadet Partisi İl Başkanına Cevap
Şanlıurfa BŞB Kardeşinden Saadet Partisi İl Başkanına Cevap
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart Yerel Seçimlerinden önce seçim çalışmaları yaptığı sırada Şanlıurfaspor taraftarlarıyla bir araya gelmişti. Başkan Beyazgül, seçim çalışmaları sırasında karşılaştığı Şanlıurfaspor taraftarlarına kendisinin de Şanlıurfaspor taraftarı olduğunu ve şehrin takımının her zaman yanında olacağını belirtmişti.
​Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Yıldız, Erdoğan'a Eli Boş Gitmedi
​Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Yıldız, Erdoğan'a Eli Boş Gitmedi
Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı eli boş karşılamadı.
​Beytülmala Böyle Mi Bekçilik Yapıyorsun
​Beytülmala Böyle Mi Bekçilik Yapıyorsun
Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Sanayi Sitesi kaderine terkedilmiş bir durumda.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye’sini ziyaret ederek Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.
​Cumhurbaşkanı Erdoğa'dan Şanlıurfa'ya Sürpriz Ziyaret
​Cumhurbaşkanı Erdoğa'dan Şanlıurfa'ya Sürpriz Ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa'yı ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatıyla ilgili brifing aldı.
​Utanın! Hekimoğlu Trabzon: Şanlıurfaspor'un Tüm Masraflarını Karşılarız
​Utanın! Hekimoğlu Trabzon: Şanlıurfaspor'un Tüm Masraflarını Karşılarız
Şanlıurfaspor Kulübü, maddi imkansızlıklar nedeniyle yarın Hekimoğlu Trabzon maçına çıkamayacağını açıkladı. Karadeniz ekibi bu duyurudan sonra rakibinin tüm masraflarını karşılayacağını bildirdi. Ancak daha sonra Urfaspor yönetimi maddi sorunları aştığını müjdeledi.
Sağlık Bakanlığı Açıkladı! Zehirli Ispanağın Nedeni Belli Oldu
Sağlık Bakanlığı Açıkladı! Zehirli Ispanağın Nedeni Belli Oldu
Şanlıurfa’da 200 Yatak Kapasiteli Otel Hazırlığı Yapılıyor
Şanlıurfa’da 200 Yatak Kapasiteli Otel Hazırlığı Yapılıyor
​Bakan Albayrak: Tarihi Bir Rekora Ulaştık
​Bakan Albayrak: Tarihi Bir Rekora Ulaştık
​Doktorun WhatsApp Grubundan Yazdıkları Mesleğinden Etti
​Doktorun WhatsApp Grubundan Yazdıkları Mesleğinden Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:24
Güneş
06:46
Öğle
12:13
İkindi
15:06
Akşam
17:31
Yatsı
18:48
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿