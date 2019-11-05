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Bu haber 05 Kasım 2019 14:24:13 Tarihinde eklenmiştir.

Diyanet Vakfı, Ceylanpınar’da İhtiyaç Sahiplerine Adak, Akika ve Şükür Kurbanı Eti Dağıttı

Ceylanpınarda ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışlanan adak kurbanlardan ilçemize gönderilen 118 hisse kurban kesimi gerçekleştirildi.

Diyanet Vakfı, Ceylanpınar’da İhtiyaç Sahiplerine Adak, Akika ve Şükür Kurbanı Eti Dağıttı

Şanlıurfa İl Müftülüğü ve TDV Şanlıurfa şubesi gönüllüleri Barış Pınarı Harekâtı süresince Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde terör örgütünün saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan aileleri ziyaret ederek adak, akika ve şükür kurbanlarını ulaştırdı.
 


Kurban etleri, Barış Pınar Harekatı süresince terör örgütünün saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere TDV Ceylanpınar Şubesi gönüllüleri tarafından ulaştırıldı.

Ceylanpınar İlçe Müftüsü Hasari Altunova, kurban bağışında bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, Ceylanpınar İlçesinde yaklaşık 5 bin kişiye et ulaştırdıklarını ifade etti.
 
 


Editör: Ahmet Şen

 

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Diyanet Vakfı, Ceylanpınar’da İhtiyaç Sahiplerine Adak, Akika ve Şükür Kurbanı Eti Dağıttı
Diyanet Vakfı, Ceylanpınar’da İhtiyaç Sahiplerine Adak, Akika ve Şükür Kurbanı Eti Dağıttı
Ceylanpınarda ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışlanan adak kurbanlardan ilçemize gönderilen 118 hisse kurban kesimi gerçekleştirildi.
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