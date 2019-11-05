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Bu haber 05 Kasım 2019 13:00:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Çöpe 10 Bin TL Attı, Dedektif Gibi İzini Sürdü

10 bin lirayı çöpe attığını 2 saat sonra fark eden Mehmet Erkoç, izini sürdüğü çöp kamyonunu depolama tesisine varmadan durdurarak parasına geri kavuştu.

​Çöpe 10 Bin TL Attı, Dedektif Gibi İzini Sürdü

Olay, Fethiye'nin Babataşı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saat 20.00 sıralarında evindeki çöpleri çıkartan Mehmet Erkoç, içerisinde bankadan yeni çektiği 10 bin liranın bulunduğu poşeti de diğer çöplerle birlikte konteynere attı. 2 saat sonra yaptığı yanlışın farkına varan Erkoç, belediyeye giderek zabıtadan yardım istedi. Mahallede görevli çöp toplama ekibine ulaşan zabıta ekipleri, aracı şehrin dışındaki çöp depolama alanına ulaşamadan durdurdu.



 

25 dakika ile kurtuldu

Çöp depolama alanına 25 dakikalık mesafede durdurulan kamyon, Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarına getirildi. Açık alana dökülen çöpleri zabıta ve temizlik işleri ekiplerinin yardımıyla karıştıran Mehmet Erkoç, yanlışlıkla konteynere attığı poşeti buldu. Olaydan saatler sonra 23.50 sıralarında bulunan poşette bulunan 10 bin lira, sayılarak sahibine teslim edildi.
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​Çöpe 10 Bin TL Attı, Dedektif Gibi İzini Sürdü
​Çöpe 10 Bin TL Attı, Dedektif Gibi İzini Sürdü
10 bin lirayı çöpe attığını 2 saat sonra fark eden Mehmet Erkoç, izini sürdüğü çöp kamyonunu depolama tesisine varmadan durdurarak parasına geri kavuştu.
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