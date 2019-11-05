​Çöpe 10 Bin TL Attı, Dedektif Gibi İzini Sürdü

Olay, Fethiye'nin Babataşı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saat 20.00 sıralarında evindeki çöpleri çıkartan Mehmet Erkoç, içerisinde bankadan yeni çektiği 10 bin liranın bulunduğu poşeti de diğer çöplerle birlikte konteynere attı. 2 saat sonra yaptığı yanlışın farkına varan Erkoç, belediyeye giderek zabıtadan yardım istedi. Mahallede görevli çöp toplama ekibine ulaşan zabıta ekipleri, aracı şehrin dışındaki çöp depolama alanına ulaşamadan durdurdu.
Bu haber 05 Kasım 2019 13:00:55 Tarihinde eklenmiştir.
Yorum Yap