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Bu haber 05 Kasım 2019 11:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Barış Pınarı Şehidi Şanlıurfa’dan Memleketine Uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Suriye'nin Rasulayn kentinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu’nun naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gönderildi.

​Barış Pınarı Şehidi Şanlıurfa’dan Memleketine Uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG terör örgütünün Suriye’nin Rasulayn kentinde tuzakladığı el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale ederken şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törende şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Askerlerin omuzlarında uçağa taşınan şehit Topçu'nun naaşı, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gönderildi. İki çocuk babası olan şehidin, öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.



Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, şehidin babası İrfan Topçu, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.



Editör: Ahmet Şen 
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​Barış Pınarı Şehidi Şanlıurfa’dan Memleketine Uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Suriye'nin Rasulayn kentinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu’nun naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gönderildi.
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