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Bu haber 05 Kasım 2019 12:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Şüpheli Ölüm! Ahırda Başından Vurulmuş Halde Bulundu

3 yaşındaki genç, ahırda kafasına ateş edilmiş halde bulundu.

​Şüpheli Ölüm! Ahırda Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Çınar’a bağlı Çukurbaşı köyünde yaşandı. 



 

23 Yaşındaki Genç Ahırda Kafasından Vurulmuş Halde Bulundu

İddiaya göre, silah sesini duyan 23 yaşındaki Muzaffer Tunç’un ailesi, evlerinin yanında bulunan ahıra yöneldi. Panik halde ahıra giden aile üyeleri, Tunç’u başından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tunç, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz genç, yapılan otopsisinin ardından köy mezarlığında defnedildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. 



Editör: Ahmet Şen
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