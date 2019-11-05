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Bu haber 05 Kasım 2019 10:00:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Talihsiz Kaza! Ağaç Yerine Ayağını Kesti

Odun kesen şahıs, bir anlık dalgınlıkla ağaç yerine ayağını kesti.

​Talihsiz Kaza! Ağaç Yerine Ayağını Kesti

Olay Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Paşaören Mahallesinde ormanlık alanında meydana geldi. 


 

Ağaç Keserken Ayağını da Kesti

Adnan U. (38), evinin kışlık yakacak ihtiyacını tedarik etmek için ormana ağaç kesmeye gitti. Ormanlık alanda ağaç kesen talihsiz adam, bir anlık dalgınlık sonucu kestiği ağaçtan çıkan motorlu testere ile ayağını kesti. 38 yaşındaki Adnan U'nun yardımına olayı gören yakınları koştu. Yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan adamı hastaneye kaldırdı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. 


Editör: Ahmet Şen 
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