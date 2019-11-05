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Bu haber 05 Kasım 2019 09:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​7 Yaşındaki Çocuk Top Oynarken Hayatını Kaybetti

Top oynarken fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

​7 Yaşındaki Çocuk Top Oynarken Hayatını Kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. 


 

Top Oynerken Fenalaştı

Edinilen bilgilere göre, 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Yiğit Efe Deniz, arkadaşları ile top oynarken fenalaştı. Yiğit Efe’nin bir anda yere yığıldığını gören arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Yardım ekipleri tarafından küçük çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



 

Hastaneye kaldırılan Çocuk Hayatını Kaybetti

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yiğit Efe hayatını kaybetti. Yiğit Efe’nin ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yiğit Efe’nin cenazesi ise tamamlanan işlemlerinin ardından Yenikent Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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