​FETÖ'nün Medya Yapılanmasına İlişkin Davada Karar Açıklandı

Bu haber 05 Kasım 2019 08:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

Nazlı Ilıcak’a 8 Yıl Hapis

Ahmet Altan’a 10 Yıl Hapis

Mehmet Altan Beraat Etti

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada alınan kararlara göre;Nazlı Ilıcak 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcak'ın ve tahliyesine karar verdi.Ahmet Altan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan'ın tahliyesine karar verdi.FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz sanık Mehmet Altan beraat etti.Editör: Ahmet Şen