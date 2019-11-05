​FETÖ'nün Medya Yapılanmasına İlişkin Davada Karar Açıklandı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada alınan kararlara göre;
Nazlı Ilıcak’a 8 Yıl HapisNazlı Ilıcak 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcak'ın ve tahliyesine karar verdi.
Ahmet Altan’a 10 Yıl HapisAhmet Altan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan'ın tahliyesine karar verdi.
Mehmet Altan Beraat EttiFETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz sanık Mehmet Altan beraat etti.
Editör: Ahmet Şen
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