Bu Kadar Rezalet Yeter! Urfaspor’a Kayyum Atansın

Urfaspor Sosyal Medya Hesabından Maça Çıkamayacaklarını Açıklamıştı

Bu Durum Urfa Adına Utanç Vericidir

Kalkanderespor: Şanlıurfaspor’un Masraflarını Karşılamaya Hazırız

Urfasporlu Taraftarlar İsyan Etti

En son pazar günü Hekimoğlu Trabzon deplasmanina maddi imkansızlıklar nedeni ile gidemeyeceğini resmi sayfadan açıklayan Urfaspor Yönetimi sözün bittigi yere geldi.Urfaspor resmi sayfasından yapılan maddi imkansızlıktan dolayı maça çıkamıyoruz açıklamasının ardından ülkedeki birçok kulüp harekete geçerek Urfaspor’un deplasman giderini karşılamaya hazır olduklarını belirttiler. En başta rakibi Hekimoğlu Trabzon kulübü resmi sayfasından açıklama yaparak Urfasporun deplasman giderini karşılamaya hazır olduklarını belirttiler.Hekimoğlu Trabzonun Kulübü 1500 nüfuslu Düzyurtspor’un devamı , 1500 nüfuslu köyde kamyoncuların ve esnafın desteği ile 2.ligde mücadele eden Hekimoğlu Trabzon kulübü Urfasporu 5-0 mağlup ettikten sonra Urfasporun maç sonrası yemeğini ve yol kumanyasını hazırlayıp Urfa’ya yolculaması kendi adlarına olumlu ve misafir perverlik olarak düşünülse de 2 milyon nüfuslu Urfa’ya ve 50 yıllık kulüp Urfaspor’a utanç verici bir durumdan başka bir şey değildir.Daha ilginç ve trajik olanı ise Rize’nin amatör kulübü olan Kalkanderespordan geldi. Kalkanderespor Yönetimi yaptıgı açıklamada; “Güzide şehir Urfa’nın marka takımının Trabzon deplasmanını karşılamaya hazırız” açıklaması Urfaspor camiasını derinden yaraladı.Bu utanç tablolarının ardından Urfaspor taraftarları sosyal medyadan yaptıkları açıklamada sayın valimiz artık bu duruma el atmalı Urfaspora kayyum atayarak bu rezalete son vermeli diye istekte bulundular.Editör: Ahmet Şen