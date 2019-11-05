Ahmet Davutoğlu'ndan Sert Tepki

Ahmet Davutoğlu, A Haberi'in İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili haberine tepki gösteridi. Yazılı bir açıklama yapan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:"BASIN AÇIKLAMASI04.11.2019Ülkemizin en kıymetli eğitim kurumlarından İstanbul Şehir Üniversitesi’nin örnek gösterilen kampüs alanına ilişkin çıkan asılsız bir haber üzerinde kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.Gerek 28 Şubat’ta, gerek 17-25 Aralık sürecinde, öncesinde ve sonrasında kesinleşmemiş iddianameler, üretilmiş sahte deliller, hukuk diline çevrilmiş iftiralar ve paralel devlet yapısı taassubu ile alınan haksız kararlar ile ülkenin kaderine yön verilmeye çalışıldığını görmüştük. Bugün aynı yollardan geçenler, aynı eğitimi alanlar, aynı havayı soluyanlar yine aynı şekilde ülkemizde siyasetin, alternatif görüşün ve son tahlilde milletin önünü kesmeye çalışmaktadırlar.Kısa zamanda ülkemizin güzide bir eğitim kurumu haline gelen Şehir Üniversitesi’ne karşı başlatılan kampanya bu kasıtlı siyasi eylemin bir parçasıdır. İstanbul Şehir Üniversitesi için yapılan tahsis ve devir süreçlerinde hiçbir usulsüzlük yoktur. Üniversiteye yapılan arazi devri kanunlara ve usullere tamamen uygundur. İddiada bahsedilen İstanbul Şehir Üniversite’sine arazi tahsisi 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 2/i maddesi çerçevesinde gerçekleşmiştir.Başbakanlığım döneminde rehberim hukuk ve şeffaflık, hassasiyetim milletin hakkını korumak olmuştur. Bu imza ile bir akrabaya ayrıcalık tanınmamış, özel bir şirkete kıyak geçilmemiş, yeni haksız zenginlik kapıları açılmamış, düne kadar ismi bilinmeyen kişilere rant dağıtılmamıştır. Devir işlemine imkân sağlayan yasalar da, atılan imzalar da değişmemiştir. Değişen Türkiye’deki hukuk anlayışıdır.İnandığım değerler uğruna her türlü siyasi mücadeleye hazır olduğumu aziz milletim bilmektedir. Siyasi mücadele verilecekse bunun adresi de bellidir, kişiler de bellidir, yeri de bellidir. İktidar kibri ile binlerce öğrencinin umudu ile oynanmasını, yüzlerce öğretim üyesinin maaşlarına el konulmasını, ülkemizin en mümtaz eğitim kurumlarından birinin tartışma konusu yapılmasını kabul etmek ise mümkün değildir. Siyasi partiler bir iddia ile ortaya çıkar, millete gider, seçmen de kimi doğru görüyorsa ona oy verir. Son 20 yıldır demokrasi diyenlerin geldiği nokta ibret vericidir. Yaşananlar bundan sonra ne tür hukuk garabetleri ile karşılaşılacağının, yargının ve basının ne tür amaçlarla kullanılacağının da işaretlerini vermektedir.Bugün hak ve hukuk için ses yükseltme, buradayım deme günüdür. Haksızlıkların kalıcı olmadığını geçmişte bu ülkede toplum mühendisliği yapmak isteyenlerin düştüğü durum açıkça göstermektedir.Bu tarz kampanyalar ile Başbakanlık makamını, müşterek karar alan Bakanlar Kurulunu ve devlet geleneğini hedef alma çabasını ise milletimizin şaşmaz vicdanına havale ediyorum.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Ahmet Davutoğlu"Editör: Ahmet Şen