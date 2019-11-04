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Bu haber 04 Kasım 2019 22:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Yüksek Yargı Danıştay’dan Şanlıurfa’ya Ziyaret

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör beraberindeki heyet ile Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerini ziyaret etti.

​Yüksek Yargı Danıştay’dan Şanlıurfa’ya Ziyaret

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi hizmet binasında gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde; Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki heyet, uygulama ve işleyişe ilişkin görüş ve önerilerini başkan ve üyelere aktararak karşılıklı fikir teatisinde bulundu. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan çalışma ziyareti sonrasında Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki heyet, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ile birlikte, düzenlenen program kapsamında Şanlıurfa ve Mardin illerine çalışma ziyaretlerini sürdürerek Gaziantep’e bağlı mülhakat mahkemelerdeki başkanları dinleyip, işleyiş ve yargısal faaliyetlere yönelik görüş ve önerilerde bulundu.



 

Yüksek Yargı Danıştayı Tarihi Yerleri de Gezdi

İl ziyaretlerinde valiler ve büyükşehir belediye başkanlarına da nezaket ziyaretinde bulunuldu. Aktarılan bilgiler sonrasında düşüncelerini dile getiren Başkan Güngör, bölgenin huzur ve sükun içerisinde olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, toplumdaki huzur ve sükun ortamının hukuk sisteminde yapılan reformlarla daha da sağlamlaşacağını, adalete olan güvenin tam ve sürekli olarak tesis edileceğini ifade etti. Ayrıca etkinlik kapsamında gidilen illerimizde simge haline gelmiş sosyal, kültürel ve tarihi mekanlara geziler düzenledi.

Güngör çalışma ziyareti sonrası yaptığı değerlendirmede adalet, hakkaniyet ve bağımsız yargının önemine vurgu yaparak mahkemelerin işleyişinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.




Editör: Ahmet Şen 
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