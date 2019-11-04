Şanlıurfa BŞB Kardeşinden Saadet Partisi İl Başkanına Cevap

"GERÇEK KAYTARICI! ..

Şanlıurfasporun maddi imkansızlıklar arasında zor bir sezon geçirdiği gündemden düşmezken, futbolcular da zaman zaman başka şehirlerde yapılan maçlara maddi imkansızlıklar içindeyken gitmeme kararları da vermişti. bu zor süreç içerisinde Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, Beyazgül'ün seçim çalışmaları sırasında Şanlıurfaspor taraftarlarına "Her zaman yanınızdayım" dediği sözü belirtildiği haber fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak "Yola çıkmadan kaytardı" dedi.Yanmaz'ın bu paylaşımına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kardeşi Uğur Beyazgül'den cevap gecikmedi. Kardeş Beyazgül, Niyazi Yanmaz'ı kastederek zehir zemberek bir açıklamada bulunarak şunları ifade etti;Rahmetlik Erbakan hocam Bosna savaşında Müslümanlara büyük yardımlarda bulunmuştu.Tabi bu yardımların karşılığında her il başkanından fatura istemişti..Fakat Urfada milli görüşün güya! bayraktarlığını yapan,ondan mevki makam sahibi olan kişi,Hocamı yüzüstü bıraktı..Fatura göndermedi ve hocamın hapis cezasına çarptırılmasına neden oldu.İyi ki Ahiret var"Editör: Ahmet Şen