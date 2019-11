​BİR SİVEREK SERDENGEÇTİSİ: ALİ ÇİFTEL

BİR SİVEREK SERDENGEÇTİSİ: ALİ ÇİFTELUzun yıllardır Siverek Belediye Meclisinde muhalefet ve iktidar partisinin meclis üyeleri kendi aralarında gül gibi geçinip giderlerdi. İktidar partisi ne derse o olurdu.. İktidar partisini sürekli muhalefetiyle bilinen HDP bile Siverek Belediye Meclisinde ufak tefek pürüzler dışında uyumlu bir çizgide çalışırlardı.Bu dönemde Siverek Belediye meclisinden bir yiğit gelip geçti diyebiliriz. CHP’den seçilen Ali Çiftel yıllardır süregelen uyumu bozdu. İktidar partisinin Siverek halkına yönelik yanlışlarına karşı durdu. Bu yanlışları basın yoluyla paylaşarak halkın öğrenmesini de sağladı.Kendi menfaatini düşünmedi, düşünseydi bu gün başka bir yerde olurdu. Menfaat peşinde olmadı, doğruları söyledi.Sürekli Siverek halkının yararını gözetti bu konuda bazen çalışma arkadaşlarıyla bazen akrabalarıyla ters düştü; her şeye rağmen Siverek halkı ve Siverek halkının menfaati dedi.En son belediye meclis toplantısında Temizlik ihalesinde ki usulsüzlük iddiasıyla ilgili komisyon kurulması önergesinde kendi partisinde ki arkadaşları tarafından ihanete uğradı, bir başka deyimle arkadaşları tarafından sırtından bıçaklandı.Bu son olayla yine kendi ikbalini düşünmedi yapılan ihanete sessiz kalamadı meclis üyeliğinden istifa etti. Eğer menfaat ve çıkar beklentisi olan biri olsaydı birileri gibi iktidarı alttan destekleseydi her işi görürdü. Ama Ali Çiftel o birileri gibi olamadı yapılan haksızlıkları dile getirdi susmadı Siverek halkı için mücadele etti.Ali Çiftel hakikatli, şahsiyetli bir kişidir. Siverek’imizin bir evladı olarak uzun zaman medyada memleketinin sesi olmuş ve olmaya da devam ederken halkın dertlerini, istemlerini, gördüğü, duyduğu olumsuzlukları, haksızlıkları gerek haber sitesinde gerekse makale köşesinde cesurca dile getirmektedir. Her zaman yapıcı bir dil kullanarak sorunları yazmış çözüm önerileri sunmuştur.Ali Çiftel yine memleketinin bir bireyi olarak halka, Siverek’e siyaseten de hizmet etmeliyim, edebilirim düsturu ile politikaya yönelmiş ve geçtiğimiz seçimlerde CHP belediye meclis üyesi olarak seçilmişti. İşte bu noktada aslında bir serdengeçti olarak ortaya atılmıştır. Daha ilk meclis toplantılarından itibaren Siverek’in ve Sivereklinin sesi olmaya çalışmıştır. Parti kimliğinden değil inancından, kişiliğinden, ahlaki ilkelerden güç alarak yılmadan doğruların savunucusu, haksızlık ve yanlışların karşıtı olarak halk nezdinde daha bir dikkat çekmeye başlamıştır ki 6 ay gibi kısa bir süre yürüttüğü belediye meclis üyeliğinde büyük bir mücadelenin içinde olmuştur. Yazımızın girişinde belirttiğimiz sınavlardan her zaman yüz akıyla çıkmış ve muhaliflerinin bile takdirini kazanmayı başarmıştır.Belediyede gördüğü yanlışlara itiraz etmiş, ihale ihlallerini, kayırmacılıkları, haksızlıkları meclis toplantılarında ve medyadaki köşesinde etkin biçimde eleştirmiş, mücadele etmiştir. Hatta ilgilileri hakkında yargıya başvurmaktan dahi çekinmemiştir. “Benim Allah’tan başka kimseden korkum ve kimseye verecek hesabım ve beklentim yok ben hesabı ancak Allaha ve halkıma veririm demiştir” düsturu O’nun adeta siyaset felsefesi olmuştur. Ancak ülkemizde ve bilhassa yöremizde siyaset çok da ilkeli değildir. Nitekim Ali Çiftel verdiği siyasal mücadelede bir çok defa kendi meclis grup arkadaşları tarafından bile yalnız bırakılmıştır ihanete uğramıştır.Birikmiş ve icralık olmuş su borçlarının silinmesi için önerge hazırlamış bu konuda kendi meclis üye arkadaşlarıyla anlaşmış daha sonra çiftelin halkta karşılık görmesine aktif bir siyaset yapmasına tahammül edemeyen arkadaşları önünü kesmek için ilk adımı atılar. ilk önce kabul ettikleri brikmiş ve icarlık olmuş su borçların silinmesi için bir önergenin hazırlanması için kararı verdiler daha sonra karşı çıkarak Çiftel’in önergeyi vermesine karşı çıktılar .Çiftel’de biz halkımıza hizmet için geldik ve ben hizmet edeceğim daha önce kabul etiğiniz tamam dediğiniz ve bu konuda haber bile yaptığımız bir önergeye şimdi niye karşı çıkıyor niye engel oluyorsunuz? Dedi söz namustur dedi bu önergeyi vermeyeceksek ben istifa ederim dedi ve ilk istifa kararını aldı ama daha sonra genel başkan kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin Çiftel’i arayarak istifa etmekten vazgeçirdiler .Meclis üye arkadaşlarının müsaade etmediği halkın faydasına olan birikmiş, icralık olmuş su borçlarının silinmesi önergesini çiftel HDP grubuyla meclise sunmak zorunda kaldı .Halka hizmette kararlıydı ve söz verdiği birikmiş su borçlarının silinmesi için bir önerge hazırlayıp önergeyi HDP meclis üyelerine verdi bu önergeyi siz meclise sunun dedi ve böylelikle halkına verdiği sözü yerine getirdi. Meclis üye arkadaşları Ali Çiftel’in yoluna hep engeller çıkarmış, gücünü kısıtlamak, önünü kesmek istemişlerdi.Diğer bir konuda yine arkadaşları kendi arkadaşlarının yanında duracağına gücün iktidarın yanında durarak halk arasında fesat şaibe olarak sürekli gündeme gelen ihaleler; ihaleler şeffaf bir şekilde yapılması için halkın çıkarını korumak için ihalelerin peşkeş çekilmemesi için, ihalelerin canlı yayında yapılması için önerge verdi. Ama maalesef Çiftel’in bazı arkadaşları yine Çiftel’in karşısında durup iktidar partisiyle hareket ettiler. Çiftel’in ihaleler canlı yayında yapılsın diye verdiği önergeAKP ve CHP’li bazı üyeler tarafından rededildi .Ve Çiftel ikinci kez arkadaşları tarafından sırtından bıçaklanmış ihanete uğramış oldu. Halka hizmet için seçilmiş olanlar halka hizmet için değil adeta Çiftel’i hedef almışlardı ve Çiftel’in haksızlık,hukuksuzluk,rantla mücadele etmesine müsaade etmiyen arkadaşları mevcut yönetime iktidara kol kanat oluyorlardı. Ve çiftelin usulsüzlüklerle mücadele etmesine sürekli engel olmaya çalışıyorlardı..Diğer bir konu temizlik ihalesi. Temizlik ihalesi 2.kez iptal edilmişti ve Çiftel 2.kez iptal edilen ihalenin neden nasıl iptal edildiği bilgisine ulaşmıştı ve ihalenin neden iptal edildiğini kim ve kimler tarafından ihaleye fesat karıştırılmak istendiğini gündeme getirmişti ve tüm Türkiye bu ihaleyi ve usulsüzlüklerini konuşmaya başlamıştı.Çiftel 2.kez iptal edilen ihalenin araştırılması için tüm siyasi partilerden oluşan bir araştırma komisyonun kurulması için önerge hazırlayıp meclise verdi. Ama Çiftel bir kez daha arkadaşları tarafından sırtından bıçaklanacaktı ihanete uğrayacaktı. Herkesin merak ettiği bir ihalenin araştırılıp ortaya çıkmasını yine Çiftel’in arkadaşları mevcut iktidarla ile berber hareket edip red oyu verdiler ve yine halkın yanında değil gücün iktidarın yanında oldular ve komisyonun kurulmasına engel oldular.Ve artık bu bardağı taşırmıştı Çiftel artık bu saatten sonra kararını vermişti. Bu kirli çarkta artık daha fazla kalmayacaktı. Çiftel halkı için bir çok kişiyle ters düştü, hedef oldu ama halkı için mücadele etmekten vazgeçmedi. Arkadaşlarının sürekli kendisinin karşısında yer alıp mevcut iktidara destek vermesi Çiftel’in istifasına neden oldu .Hiçbir konuda iktidara karşı muhalefet yapmayan hemen hemen tüm konuda iktidarın yanında yer alan Çiftel’in arkadaşları CHP’li vekilin oğluna şu sözleri söylemeleri adeta iktidarla iş birliği yaptıklarını itiraf etmişlerdi .”Her konuda muhalif olmak olmuyor, bizim de taleplerimiz oluyor, köyler için oluyor” demesi mevcut yönetimle yaptıkları çıkar ilişkisini gün yüzüne çıkarmıştı.Oysaki Tek muhalefet yaptıkları kendi arkadaşları olan Çiftel’di. CHP’li üyelerin bu sözleri adeta çıkar ilişkisini her şeyiyle ortaya çıkarmış gibiydi.Ama maalesef Çiftel istifa kararı almıştı artık Siverek belediye meclisi sessiz olacaktı. Meclisin sesi kesilmişti. Oysaki CHP’li üyelerin yaptıkları kesin ihraç sebebiydi. İihraç edilmemeleri Çiftel’in istifa kararı almasına neden olmuştu .İlk defa Siverek ve Siverek belediye meclisi Siverek halkı için mücadele eden, haklarını savunan bir meclis üyesi seçmişti ve bu nedenden olacak ki Siverek halkı Ali Çiftel diyordu, başka da bir şey demiyordu. Halk; “İlk kez halk için mücadele eden bir meclis üyesi var” diyordu .Sorunları olanlara Çiftel umut olmuştu, sorunu olanlar Çiftel’in kapısını çalıyor. Sorunlarının gündeme getirilmesini ve çözülmesini istiyorlardı. Siverek halkı artık anlamıştı; Çiftel’in onlara hizmetkarlık yaptığını . Çiftel konuları, sorumluları kişi- kimlik ayırt etmeksizin gündeme getiriyor, yanlışların karşısında duruyordu. Çiftel : “bu halk için bir bedel ödemem gerekliyse bedel ödemeye hazırım” diyordu adeta.Çiftel’e bazı insanlar “senden başka kimse yok mu, sana ne, kendine bela açacaksın, sen de diğerleri gibi sus, izle, karışma bir şeye” demelerine şu cevabı vermişti: “ Halkım bana haklarını savunmam için oy vermiş, beni seçmiştir. Ben de bu beklentileri karşılamak zorundayım, susacaksam halkın haklarını savunmayacaksam neden meclis üyesi oldum, madem meclis üyesi oldum her ne pahasına olursa olsun halkın menfaatini düşünüp savunacağım” demişti .Ne yazık ki hırsız evden olunca kapı kilit tutmazmış. Çiftel’in CHP meclis üye arkadaşları Siverek halkına hizmet etmeyi değil, iktidarla beraber hareket etmeyi seçmişlerdi. CHP meclis üyeleri olduklarını unutup iktidar meclis üyesi gibi olmuşlardı. Ne yazık ki sadece Siverek halkının meclis üyeleri olamamışlardı.Sonuçta Ali Çiftel de siyasi platformda tıkandığını görerek bağımsız mücadeleyi seçmiştir. Bir çok kişinin hayali, hedefi olan belediye meclis üyeliğinden bir sabah ansızın istifa etmekten çekinmemiştir. Ne yazık ki çatısı altında siyaset yaptığı partisi de Çiftel’in haklı olduğunu bildiği halde ve “Çiftel haklı” dedikleri halde hiç bir şey yapmamış veya yapamamışlardı.Çiftel belediye meclis üyesiyken mevcut yönetimden yani iktidardan birçok kez kendisine teklif gitmişti CHP’den istifa edip AKP’ye geçmesi istenmiş kendisine mevki makam teklif edilmişti ama Çiftel seçildiği partiye ve kendisine oy verenlere ihanet etmeyeceğini söyleyerek defalarca teklifleri reddetmişti.Mevkii, makam, parayı bile halkı için reddeden biriydi Çiftel. Herkesin hayalinde olan makamları hiç düşünmeden reddeden kişiydi. Çünkü Çiftel kim olduğunu, ne olduğunu, nerden geldiğini biliyor; “bir kez ihanet eden her zaman herkese ihanet eder” düşüncesindeydi ve mevki makamları reddeden kişiydi Çiftel.İstifasından sonra Çiftel’e gelen destek telefon ve mesajları Çiftel’i sevindirmiş, yaptıklarının boşuna gitmediğini görmüştü. Siverek halkı Çiftel’in yaptıklarını görmüş, Çiftel’e sahip çıkmış, Çiftel’e desteklerini bildirmişlerdi . AKP meclis üyelerini bile Çiftel’e; “istifa etmemen gerek, sen Siverek’in sesisin, istifa edersen meclisin sesi kesilecek, meclis sessizleşecek” demişlerdi .HDP meclis üyeleri de aynı şekilde meclisin ve Siverek halkının Çiftel’e ihtiyaç duyduğunu söylemiş Çiftel’i istifadan vazgeçirmeye çalışmışlardı. İşte Çiftel böyle bir insandı, karşı muhalif partilerin taktirini güvenini bile kazanan biriydi.Peki, şimdi ne olacak? Ali Çiftel yine aynı duruşu sergilemeye devam edecektir. Yine makamı, mevkiyi, menfaati elinin tersiyle iten, haksızlık karşısında susmayan bir Siverek delikanlısı, bir halk serdengeçtisi kimliği ve kişiliğiyle var olmaya devam edecektir. Yine medyada, köşesinde haksızlıkla, yandaşlıkla, kötülükle mücadelesini sürdürecek, doğrunun, adaletin ve en önemlisi Siverek’in ve Sivereklinin yanında, emrinde olmaya devam edecektir.Ali Çiftel’in duruşunu, kişiliğini, mücadelesini takdirle selamlıyorum. Teşekkürler Ali ÇİFTEL .Editör: Ahmet Şen