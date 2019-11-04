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Bu haber 04 Kasım 2019 13:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

Balkondan İp Sarkıtarak Aşağıya İnmek İsteyen Yaşlı Adam Yaşam Mücadelesi Veriyor

​Anahtarını Unutan Yaşlı Adam Balkondan İnmek İstedi! Hastanede Yaşam Savaşı Veriyor Kapı anahtarını evde unutan yaşlı adam, 3. kattan ikinci katın balkonuna iple sarkarak inmek isterken düşerek ağır yaralandı.

Balkondan İp Sarkıtarak Aşağıya İnmek İsteyen Yaşlı Adam Yaşam Mücadelesi Veriyor

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 


 

Yaşlı Adam Anahtarını Evde Unutunca

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından emekli olup kesin dönüş yapan 76 yaşındaki Mehmet Seven, eşi ile birlikte pazara gitti. Pazardan dönünce evinin anahtarını içeride unuttuğunu fark eden 4 çocuk babası Mehmet Seven, 3. katın balkonunun demire bağladığı iple 2. kattaki evinin balkonuna girmeye çalışırken tuttuğu ip elinden sıyrılarak beton demine düştü. Ağır yaralanan Mehmet Seven, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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Balkondan İp Sarkıtarak Aşağıya İnmek İsteyen Yaşlı Adam Yaşam Mücadelesi Veriyor
Balkondan İp Sarkıtarak Aşağıya İnmek İsteyen Yaşlı Adam Yaşam Mücadelesi Veriyor
​Anahtarını Unutan Yaşlı Adam Balkondan İnmek İstedi! Hastanede Yaşam Savaşı Veriyor Kapı anahtarını evde unutan yaşlı adam, 3. kattan ikinci katın balkonuna iple sarkarak inmek isterken düşerek ağır yaralandı.
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