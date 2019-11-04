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Bu haber 04 Kasım 2019 12:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Uyuşturucu Yüzünden Tartışmışlardı: Arkadaşımı Kurşunlayıp Silahı Suya Attım

Uyuşturucu yüzünden arkadaşını tabancayla vurup ardından hastaneye götüren şahıs, jandarmada suçunu itiraf etti. Vurulan kişi yoğun bakıma alınırken, tabanca ise jandarma ekipleri tarafından dereden çıkarıldı.

​Uyuşturucu Yüzünden Tartışmışlardı: Arkadaşımı Kurşunlayıp Silahı Suya Attım

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Süleyman Y. göğsünün altından ve sırtından tabanca ile yaralanmış ve bilinci kapalı bir vaziyette Manavgat Devlet Hastanesine getirildi.


 

Kız Kaçırma Sandılar, Arkadaş Kavgası Çıktı

Süleyman Y.'yi hastaneye getiren hemşehrisi Şaban G., hastane polislerine Manavgat-İbradı Koyundölü mevkiinde orman içerisinde açılan ateş sonucu Süleyman Y.'nin yaralandığını söyledi. Şaban G., Süleyman Y.'nin kısa süre önce memleketi Kilis’te evli bir kadını kaçırdığını ve olayın kadının kocası tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini iddia etti. Yapılan incelemede kurşunun şahsın sırtından girip göğsüne yakın bir bölgeden çıktığının belirlenmesi, yakından ateş edildiği ihtimalini güçlendirdi. Şaban G., jandarmadaki sorgusunda ise suçunu itiraf etti. Süleyman Y. ile birlikte plakasız motosikletle Manavgat’tan olayın gerçekleştiği yere gittiklerini belirten Şaban G., aralarında uyuşturucu madde yüzünden tartışma çıktığını, tartışma sırasında tabanca ile sırtından vurduğunu, daha sonra vicdan azabı çektiği için hastaneye getirdiğini, tabancayı da Naras Deresi'ne attığını söyledi.



 

Jandarma, Suç Aletini Dereden Çıkardı

Olayda kullanılan suç aleti tabanca İl Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları tarafından Şaban G.'nin gösterdiği yerde bulundu. Jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Şaban G., tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Manavgat Devlet Hastanesinde ameliyata alınan ve hayati tehlikesi bulunan Süleyman Y.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Uyuşturucu Yüzünden Tartışmışlardı: Arkadaşımı Kurşunlayıp Silahı Suya Attım
​Uyuşturucu Yüzünden Tartışmışlardı: Arkadaşımı Kurşunlayıp Silahı Suya Attım
Uyuşturucu yüzünden arkadaşını tabancayla vurup ardından hastaneye götüren şahıs, jandarmada suçunu itiraf etti. Vurulan kişi yoğun bakıma alınırken, tabanca ise jandarma ekipleri tarafından dereden çıkarıldı.
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