​Diyanet, Çalışanlarının Bilgi ve Görgüleri Artsın Diye ABD'ye Gönderecek

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Gelecek Yıl Programlarını Açıkladı

Doğu ve Güneydoğu'ya Açılma Planı

Sosyal Hizmetlerdeki Çocuklara Yönelik Planlama

Yabanc Öğrencilere Eğitim

İslamafobi de Gündemde

2020 bütçesi 11.5 milyar lira olan Diyanet İşleri Başkanlığı, “Bilgi ve görgülerini arttırmak için'' uzmanlarını ABD'ye gönderecek.Din İşleri Yüksek Kurulu gelecek yıl, Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi, Avrasya Fetva Meclisi, Modern Kesim Yöntemleri konferanslarına da katılacak. Diyanet TV, Diyanet Radyo ve Kuran Radyo'nun tüm yurda yayılması da planlandı. Diyanet Radyo ve Kuran Radyo, nüfusu 50 binin üzerinde bulunan tüm ilçelere yaygınlaştırılacak. Risalet Radyo'nun da 81 ilde yayın yapması için verici ve anten sistemlerinin kurulması için çalışmalar yapılacak.Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü de 2020'de Doğu ve Güneydoğu'ya açılacaklarını belirtti. Bu konu Bütçe sunumunda şu şekilde yer aldı, “Din hizmetlerinin toplumunu bütün kesimlerine ulaşmasını sağlama amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dini rehberlik faaliyetleri planlanmıştır”Ayrıca Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik aile eğitimi verilmesi, sosyal hizmet kurumlarında kalan çocuklara yönelik düzenlenen kamp programlarında “değerler eğitimi” ile ilgili çalışmalar yapılması, Helal Gıda Eğitim Programı, Başkanlık Türk Tasavvuf Musikisi Korusu çalışmaları, Hastanelerde görev yapan manevi destek uzmanları için seminerler yapılması da planlandı.Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü de, ülkemizde bulunan mültecilere yönelik “eğitim-öğretim'' programına devam edecek. Bütçe sunumunda “Yurt dışından gelen soydaş ve dindaş öğrenciler ile Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilere eğitim-öğretim verilmesi sağlanacaktır” açıklaması yapıldı.Diyanet, İslamofobi'ye karşı da girişimlerde bulunacak. Bu konuda, “Türk Vatandaşların karşılaştığı (Entegrasyon, İslamofobi v.b.) sorunların yerinde tespiti çalışmaları yapılacak, yurtiçi ve yurtdışında dini cemaat ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek etkinliklere Başkanlığımızı temsilen katılımcılar gönderilecektir” denildi.Editör: Ahmet Şen