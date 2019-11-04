​Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Yıldız, Erdoğan'a Eli Boş Gitmedi

İl Başkanı Yıldız, Eli Boş Gitmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programında yer almadığı halde Şanlıurfa'ya sürpriz ziyarette bulundu. Erdoğan'ı Şanlıurfa'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Milletvekilli Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, partililer ve il protokolü karşıladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ani Şanlıurfa ziyaretinde Şanlıurfa'nın sorunlarını ve devam eden projelerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Reisi karşılamaya eli boş gitmedi. Yıldız, Şanlıurfa'nın sorunlarını Erdoğan'a ilettikten sonra hediyelerini takdim etti.Editör: Ahmet Şen