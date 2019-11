​Beytülmala Böyle Mi Bekçilik Yapıyorsun

Uğurlu Sanayi Sitesi Kaderine Terk Edilmiş

Sanayi Esafı: İyi Hizmet Verebilmemiz için İyi Hizmet Almamız Gerekiyor

Yıllardır kendi imkanları kendi sanayi sitesini inşa eden essiz esnafın sesi olmak ve mağduriyetlerini dile getirmek adına Urfa.com haber ekibi olarak bugün Uğurlu Sanayi Sitesi’ne giderek oradaki esnafı dinledik.Bir ülkenin ekonomisi ve kalkınması nasıl ki tarıma bağlıysa, tarım aletlerinin üretildiği, tamir edildiği ve onarıldığı sanayi siteleri gibi yerler de bir o kadar ehemmiyetlidir. Sanayide ilerleyen toplumlar mureffeh olmuş ve hatta ülke dışına ithalat yaparak ekonomilerine güç kazanmışlardır. Sanayide teknik ve kalifiye elemanın önemi ne kadar büyükse üretimin ve onarımın yapıldığı alanların da mutlak surette donanımlı, kullanışlı ve çalışmaya uygun olmalıdır. Esnafın daha verimli olabilmesi, ülke ekonomisine katkı sunması ve işini severek yapması için çalışma ortamının şartlarına bağlıdır.Bugün Şanlıurfa Akçakale yolu üzeri; şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta çeşitli zahmetler ve fedakarlıklar sonucu, esnafın kendi aralarında inşa ettiği Uğurlu Sanayi Sitesi’ne giderek sanayinin o talihsiz durumunu yakından inceleyerek sanayi esnafının sesini dinledik. Urfa.com mikrofonlarına konuşan esnaf deyim yerindeyse kan ağlıyordu. İşlerinin iyi gitmediği bir yana yaklaşık 9 yıldır orada iş yapan ve aynı zamanda işyeri sahibinin sanayi sitesinin durumu hakkındaki açıklamaları ise içler acısıydı. Uğurlu Sanayi Sitesi’nin kendi kaderine terkedildiğini vurgulayan iş yeri sahibi hiçbir yetkilinin bu siteyle ilgilenmediği konusunda sitem ederek şunları kaydetti:“2010 – 2011 yılından beri buradayım hiçbir yetkili buraya uğramadı. Ne bir eksikliğimizi soran oldu ne de buranın akıbeti hakkında merak edip ilgilenenler oldu. Her yıl kış mevsimine girdiğimiz zaman yollardaki çamurdan dolayı adeta kıpırdayamıyoruz. Elektriklerimiz günde en az 5 defa kesiliyor ve iş yapamaz bir duruma geliyoruz. Yollarımızı kendi imkanlarımızla mucur dökerek kullanılabilir bir hale getiriyoruz ancak kış mevsimi yaklaştığında ve özellikle yağmurlar yağdığında bu önlemimiz neredeyse boşa gidiyor. Biz bu siteyi kendi imkanlarımızla ancak bu hale getirdik. Ne belediyeden ne de başka bir devlet kurumundan yardım aldık ancak bir esnaf, belediyenin ya da başka bir kurumun görevi olan hizmetleri de tek başına gerçekleştiremez. Esnafın görevi kendi aralarında para toplayarak bu siteyi inşa etmekti. Bir belediye ya da başka bir kuruma düşen asli işleri de ancak yetkili kurumlar yapar. Bizim yetkililerden tek talebimiz bu siteyi kullanılabilir bir hale getirerek burada işyeri olup da şartlar uygun olmadığı için dükkanlarını kaderine terk eden esnafın ilgisini de çekip onları buraya çekmektir. Hala şehir merkezinde çalışan ve aslında burada olması gereken birçok esnafımız var. Bu sitenin çalışma koşuları iyileştirilse merkezde olmaması gerekn ancak hala orada çalışan esnafımız da buraya gelerek kendi işyerlerini faliyete koyar. Ne ibadet edebileceğimiz bir mescid, ne yemek yiyebileceğimiz bir lokanta ve ne de buraya sefer düzenleyen bir belediye otobüsümüz var.Altyapımız bie yok. Belediyemizden bu konuda yardımcı olmalarını ve bir an evvel bu sıkıntılarımıza bir çare bulmasını talep ediyorum. Düşünün bir tabelamız bile yok.” Dedi.Şanlıurfa’nın GAP bölgesi ve tarıma dayanan bir şehir olmasından dolayı bulundukları sitenin bu durumda olmasının bilimsel bir mantığı olmadığını vurgulayan sanayi esnafı Kadir Yurtseven de şu ifadelere yer verdi:“İyi bir hizmet verebilmemiz için iyi bir hizmet almamız gerekiyor. Şu an işyerimizde 15 kişi sigortalı olarak çalışıyor ve büyük bir bölümü şehirde ikame ediyor. Bir şehir içi hattımız bile yok ki bu çalışan arkadaşlar ya da gelecek olan müşterilerimiz rahatça ulaşım sağlasın. Hiç değilse bari buraya bir otobüs ve de altyapı sağlansın!” dedi.Editör: Ahmet Şen