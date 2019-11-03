​Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Bu haber 03 Kasım 2019 19:25:21 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan, Bakanlarla Beraber Şanlıurfa'da

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette ilk olarak Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den bilgi aldı.Şanlıurfa’nın önemine değinilen görüşmede Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Kuvvet Komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ve İlçe Belediye Başkanları eşlik etti.Ziyaretlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’ya duyduğu muhabbetti yineledi.Editör: Ahmet Şen