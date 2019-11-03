​Babayı Kahreden Olay! 7 Yaşındaki Çocuğunu Ezdi

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi.
Geri Geri Giderken Oğlunu EzdiEdinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında baba H.P. (39), kendine ait biber tarlasında 33 PY 728 plakalı pikap ile geri geri giderken aracın arkasında bulunan oğlu Baran P. (7) görmeyerek ezdi. Baş ve boyun bölgesinde ağır yaralanan Baran P.’yı baba H.P. hemen Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Çocuk Hastanede Hayatını KaybettiHastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Baran P. kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Editör: Ahmet Şen
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