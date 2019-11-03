​Utanın! Hekimoğlu Trabzon: Şanlıurfaspor'un Tüm Masraflarını Karşılarız

Şanlıurfaspor: “Yönetimimiz tüm masrafları karşıladı”

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarın Hekimoğlu Trabzon ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak mücadele öncesi büyük bir fair play hareketine imza atıldı. Yarın Trabzon’da oynanacak olan mücadele öncesi Şanlıurfaspor, maddi imkansızlıklar nedeniyle karşılaşmaya gelemeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine Hekimoğlu Trabzon Yönetim Kurulu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Şanlıurfaspor’un bütün masraflarını karşılamak istediğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kardeş kulüplerimizden Şanlıurfaspor, maddi imkansızlıklar dolaysıyla Trabzon’a gelemeyeceklerini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bizler Hekimoğlu Trabzon FK Yönetim Kurulu olarak, Şanlıurfaspor’un bütün masraflarını karşılamak ve onları şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadelerine yer verildi.Bu açıklama sonrası Şanlıurfaspor Kulübü, maddi imkansızlıkları aştığını belirterek, “Kardeş şehir Trabzon'un güzide kulübü Hekimoğlu Trabzon'un deplasman masraflarımızı karşılamaları ile ilgili ince ve nazik düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, masraflarımızın yönetim kurulumuz tarafından karşılandığını kamuoyuna belirmek isteriz” açıklamasını yaptı.Maddi pürüzleri aşan Şanlıurfaspor’un otel rezervasyonlarını yaptığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüsüyle Trabzon'a gelerek maça çıktıkları öğrenildi.Editör: Ahmet Şen