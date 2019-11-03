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Bu haber 03 Kasım 2019 08:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Utanın! Hekimoğlu Trabzon: Şanlıurfaspor'un Tüm Masraflarını Karşılarız

Şanlıurfaspor Kulübü, maddi imkansızlıklar nedeniyle yarın Hekimoğlu Trabzon maçına çıkamayacağını açıkladı. Karadeniz ekibi bu duyurudan sonra rakibinin tüm masraflarını karşılayacağını bildirdi. Ancak daha sonra Urfaspor yönetimi maddi sorunları aştığını müjdeledi.

​Utanın! Hekimoğlu Trabzon: Şanlıurfaspor'un Tüm Masraflarını Karşılarız

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarın Hekimoğlu Trabzon ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak mücadele öncesi büyük bir fair play hareketine imza atıldı. Yarın Trabzon’da oynanacak olan mücadele öncesi Şanlıurfaspor, maddi imkansızlıklar nedeniyle karşılaşmaya gelemeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine Hekimoğlu Trabzon Yönetim Kurulu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Şanlıurfaspor’un bütün masraflarını karşılamak istediğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kardeş kulüplerimizden Şanlıurfaspor, maddi imkansızlıklar dolaysıyla Trabzon’a gelemeyeceklerini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bizler Hekimoğlu Trabzon FK Yönetim Kurulu olarak, Şanlıurfaspor’un bütün masraflarını karşılamak ve onları şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadelerine yer verildi.


 

Şanlıurfaspor: “Yönetimimiz tüm masrafları karşıladı”

Bu açıklama sonrası Şanlıurfaspor Kulübü, maddi imkansızlıkları aştığını belirterek, “Kardeş şehir Trabzon'un güzide kulübü Hekimoğlu Trabzon'un deplasman masraflarımızı karşılamaları ile ilgili ince ve nazik düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, masraflarımızın yönetim kurulumuz tarafından karşılandığını kamuoyuna belirmek isteriz” açıklamasını yaptı.


Maddi pürüzleri aşan Şanlıurfaspor’un otel rezervasyonlarını yaptığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüsüyle Trabzon'a gelerek maça çıktıkları öğrenildi.














Editör: Ahmet Şen 
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​Utanın! Hekimoğlu Trabzon: Şanlıurfaspor'un Tüm Masraflarını Karşılarız
​Utanın! Hekimoğlu Trabzon: Şanlıurfaspor'un Tüm Masraflarını Karşılarız
Şanlıurfaspor Kulübü, maddi imkansızlıklar nedeniyle yarın Hekimoğlu Trabzon maçına çıkamayacağını açıkladı. Karadeniz ekibi bu duyurudan sonra rakibinin tüm masraflarını karşılayacağını bildirdi. Ancak daha sonra Urfaspor yönetimi maddi sorunları aştığını müjdeledi.
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