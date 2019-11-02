​ŞESOB Birlik, Bu Yılki Toplantılarını Halfeti'de Gerçekleştirdi

"Toplantımızı Halfeti'de Gerçekleştirdik"

ŞESOB Birlik Başkanlar Kurulu ve Genel Sekreterler Toplantısını bu yıl Halfeti'de yaptı.ŞESOB toplantı sonunda yaptığı açıklamada; "Her yıl düzenlediğimiz Başkanlar Kurulu ve Genelsekreterler Toplantımızı Halfeti ilçemizde gerçekleştirdik. Tüm oda başkanlarımıza , Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak SGK İl Müdür Yardımcısı Metin Sülü, Çıraklık Okul Müdürü Muharrem Önel Mesleki Yeterlik Kaynes Başkanı Serpil Hanıma genelsekreterlerimize katilimlarindan dolayi teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen