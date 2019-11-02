​ŞESOB Birlik, Bu Yılki Toplantılarını Halfeti'de Gerçekleştirdi

ŞESOB Birlik Başkanlar Kurulu ve Genel Sekreterler Toplantısını bu yıl Halfeti'de yaptı.
"Toplantımızı Halfeti'de Gerçekleştirdik"ŞESOB toplantı sonunda yaptığı açıklamada; "Her yıl düzenlediğimiz Başkanlar Kurulu ve Genelsekreterler Toplantımızı Halfeti ilçemizde gerçekleştirdik. Tüm oda başkanlarımıza , Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak SGK İl Müdür Yardımcısı Metin Sülü, Çıraklık Okul Müdürü Muharrem Önel Mesleki Yeterlik Kaynes Başkanı Serpil Hanıma genelsekreterlerimize katilimlarindan dolayi teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.
Editör: Ahmet Şen
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